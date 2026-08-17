José de San Martín: el camino que lo convirtió en Libertador de América

¿Cómo fue que un niño nacido en un rincón de Corrientes terminó protagonizando algunas de las mayores gestas de la independencia americana?

José de San Martín nació en Yapeyú y tenía apenas seis años cuando su familia se trasladó primero a Buenos Aires y, poco después, a España. Corría 1784. Pasarían 28 años antes de que volviera a pisar su tierra.

En España siguió la carrera de las armas y se formó en el Regimiento de Murcia. Desde muy joven participó en diferentes campañas militares y combatió contra moros, portugueses y, más tarde, contra las tropas de Napoleón.

Uno de los momentos decisivos de aquella etapa llegó en 1808, durante la Batalla de Bailén. Allí, las fuerzas españolas consiguieron una resonante victoria sobre el ejército napoleónico y San Martín tuvo una actuación destacada que impulsó su carrera militar.

En pocos años había logrado ascender dentro del ejército español. Sin embargo, en 1811 tomó una decisión que cambiaría para siempre su historia: pidió la baja y abandonó España.

El regreso a su tierra

San Martín viajó a Londres, donde entró en contacto con círculos revolucionarios vinculados con los movimientos independentistas americanos. Su objetivo ya no estaba en Europa, sino al otro lado del Atlántico.

En 1812 regresó al Río de la Plata. Ya no lo hacía como soldado al servicio de España, sino dispuesto a sumarse al proceso revolucionario iniciado dos años antes.

Poco después creó el Regimiento de Granaderos a Caballo y, en 1813, tuvo su bautismo de fuego en territorio rioplatense durante el Combate de San Lorenzo. La victoria consolidó su prestigio y posteriormente fue enviado al norte para reemplazar a Manuel Belgrano al frente del Ejército del Norte.

Fue allí donde comenzó a tomar forma una idea fundamental. San Martín entendió que insistir en el avance hacia el Alto Perú no era la mejor estrategia para terminar con el poder español en Sudamérica.

Había que buscar otro camino.

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El plan que cambió la guerra

Su propuesta era tan ambiciosa como arriesgada: organizar un ejército en Cuyo, atravesar la Cordillera de los Andes, liberar Chile y, desde allí, llegar por mar hasta Perú, donde se encontraba uno de los principales centros del poder español en América del Sur.

Antes de poner en marcha aquel proyecto, San Martín también siguió con atención lo que ocurría políticamente en las Provincias Unidas. Desde Córdoba reclamó la necesidad de declarar formalmente la independencia, que finalmente fue proclamada el 9 de julio de 1816 en Tucumán.

Como gobernador de Cuyo, instaló en Mendoza la base de operaciones para preparar el Ejército de los Andes. El Campamento del Plumerillo se convirtió en el corazón de una enorme organización militar.

Finalmente, en enero de 1817 comenzó el Cruce de los Andes.

Miles de hombres atravesaron una de las cadenas montañosas más imponentes del mundo en una operación que todavía es recordada como una de las grandes hazañas militares de la historia sudamericana.

Tras cruzar la cordillera, San Martín obtuvo una victoria fundamental en Chacabuco. Luego llegaría el duro revés de Cancha Rayada y, finalmente, el triunfo decisivo de Maipú en 1818, que aseguró la independencia de Chile.

Pero el plan todavía no estaba completo.

Perú y el encuentro con Bolívar

La siguiente etapa fue llegar a Perú. La expedición partió por mar y, en 1821, San Martín entró en Lima y proclamó la independencia peruana.

Para entonces, sin embargo, habían pasado muchos años de campaña. Sus fuerzas estaban desgastadas y el escenario político y militar de América había cambiado.

En 1822 se produjo uno de los encuentros más enigmáticos de la historia continental. San Martín se reunió en Guayaquil con Simón Bolívar. La conversación fue privada y todavía hoy existen discusiones sobre qué ocurrió exactamente entre ambos.

Después de aquel encuentro, San Martín decidió apartarse. Bolívar continuaría la campaña contra las fuerzas realistas y el general argentino comenzaría su retiro de la vida pública.

Los últimos años lejos de su patria

En 1824 San Martín partió hacia Europa. Cuatro años después intentó regresar a Buenos Aires, pero encontró al país atravesado por las luchas internas y decidió no desembarcar.

Su posición frente a los enfrentamientos entre argentinos quedó sintetizada en una frase que atravesaría generaciones: “Mi sable nunca saldrá de la vaina por opiniones políticas”.

Regresó a Europa y pasó sus últimos años en Francia, lejos de la tierra por cuya independencia había luchado.

José de San Martín murió el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer. Tenía 72 años y atravesaba serios problemas de salud.

Sus restos permanecieron en Francia durante tres décadas. Recién en 1880, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, fueron repatriados a la Argentina a bordo del buque Villarino.

Miles de personas participaron de su recibimiento en Buenos Aires. Finalmente, sus restos fueron depositados en el mausoleo construido en la Catedral Metropolitana.

Habían pasado décadas desde aquel niño que dejó Yapeyú rumbo a Europa y desde aquel militar que decidió abandonar una carrera consolidada en España para regresar a una tierra que apenas había conocido.

Cada 17 de agosto, la Argentina vuelve a recordar a José de San Martín. Pero detrás del prócer, los monumentos y los retratos hay una vida atravesada por guerras, decisiones, renuncias y un proyecto que modificó para siempre la historia de América.