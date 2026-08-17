Un incendio en una central eléctrica provocó un apagón masivo en La Plata

Un incendio registrado durante la madrugada de este lunes en una central eléctrica de Tolosa provocó un apagón que afectó a gran parte de La Plata y a distintas localidades cercanas.

El siniestro comenzó alrededor de las 3 en una instalación ubicada en calle 9, entre 527 y 528. En el lugar trabajaron al menos cuatro dotaciones de bomberos y dos camiones cisterna, que lograron controlar las llamas.

Fabián García, director provincial de Defensa Civil de Buenos Aires, explicó a Cadena 3 que el episodio se originó por una explosión en una sala de media tensión. Las causas serán determinadas mediante las pericias correspondientes.

"Lo importante es que no tuvimos accidentados ni víctimas", destacó el funcionario. Además, indicó que fueron evacuadas preventivamente algunas viviendas linderas y un geriátrico situado a pocos metros de la central.

Una vez controlado el incendio, los bomberos iniciaron las tareas de remoción de escombros. El operativo se realizó en conjunto con la empresa distribuidora Edelap y el municipio.

García señaló que los sistemas de seguridad interrumpieron automáticamente la distribución eléctrica tras detectarse el incidente, de manera similar al funcionamiento de una llave térmica en una vivienda.

Como consecuencia, quedaron sin suministro numerosos usuarios de La Plata, Tolosa, Ensenada y parte de Gonnet. También permanecieron sin iluminación unos 10 kilómetros de la Autopista Buenos Aires-La Plata.

El director de Defensa Civil confirmó que la energía ya había regresado al centro platense y que Edelap avanzaba con la restitución gradual en los barrios y localidades que todavía permanecían afectados. "Posiblemente quede alguna zona en la que la empresa determine que todavía no es seguro volver a suministrar la energía", aclaró.

Ante la posibilidad de que algunos sectores continúen sin electricidad durante la tarde o la noche, el Ministerio de Seguridad bonaerense prepara un operativo de asistencia con generadores para que los vecinos puedan cargar sus teléfonos celulares. También se reforzarán los recorridos policiales para garantizar la seguridad.

García estimó, sin embargo, que las eventuales interrupciones prolongadas alcanzarían a una cantidad reducida de usuarios.

Entrevista de Rodolfo Barili.