En vivo

La Cadena del Gol

Argentina vs. Benín

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis F. Echegaray

Argentina Buenos Aires

En vivo

La Cadena del Gol

Argentina vs. Benín

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Argentina vs. Benín

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Boca todavía no sabe en qué cancha de Brasil jugará la revancha ante Vasco da Gama

La justicia de Río de Janeiro denegó la solicitud del club brasileño de jugar en el Maracaná. No obstante, va a apelar la decisión, pero está a contrarreloj.

06/10/2026 | 18:13Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Vasco da Gama quiere ir al Maracaná

FOTO: Vasco da Gama quiere ir al Maracaná

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Boca todavía no sabe en qué estadio jugará la vuelta de las semifinales de la Conmebol Sudamericana ante Vasco da Gama.

Cabe recordar que la justicia de Río de Janeiro le dio la espalda al rival del Xeneize, que pretendía hacer de local en el mítico estadio Maracaná.

Vasco da Gama tiene todavía el recurso de apelar ante el Tribunal de Justicia, aunque juega a contrarreloj en esta eliminatoria.

El equipo brasileño seguirá intentando agotar instancias para hacer de local en su estadio, aunque la variante que más toma fuerza por estas horas es el Nilton Santos, la casa de Botafogo.

El partido de ida de las semifinales de la Conmebol Sudamericana se jugará el próximo martes 13 en La Bombonera y, una semana más tarde, se resolverá la eliminatoria en cancha todavía a confirmar.

Lectura rápida

¿Qué está en juego? La vuelta de las semifinales de la Conmebol Sudamericana entre Boca y Vasco da Gama.

¿Quién es el rival de Boca? El rival es Vasco da Gama.

¿Cuándo se jugará el partido de ida? El partido de ida se jugará el próximo martes 13.

¿Dónde se jugará el partido de ida? El partido de ida se jugará en La Bombonera.

¿Por qué no puede jugar Vasco en el Maracaná? La justicia de Río de Janeiro le dio la espalda a Vasco da Gama que pretendía hacer de local en el Maracaná.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf