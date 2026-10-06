Boca todavía no sabe en qué cancha de Brasil jugará la revancha ante Vasco da Gama

Boca todavía no sabe en qué estadio jugará la vuelta de las semifinales de la Conmebol Sudamericana ante Vasco da Gama.

Cabe recordar que la justicia de Río de Janeiro le dio la espalda al rival del Xeneize, que pretendía hacer de local en el mítico estadio Maracaná.

Vasco da Gama tiene todavía el recurso de apelar ante el Tribunal de Justicia, aunque juega a contrarreloj en esta eliminatoria.

El equipo brasileño seguirá intentando agotar instancias para hacer de local en su estadio, aunque la variante que más toma fuerza por estas horas es el Nilton Santos, la casa de Botafogo.

El partido de ida de las semifinales de la Conmebol Sudamericana se jugará el próximo martes 13 en La Bombonera y, una semana más tarde, se resolverá la eliminatoria en cancha todavía a confirmar.