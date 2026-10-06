Rey Hilfer dirigirá Instituto - Boca
Fueron designados los árbitros de la fecha 12 del Clausura. Conocé el detalle.
06/10/2026 | 18:17Redacción Cadena 3
FOTO: Leandro Rey Hilfer
Se designaron los árbitros para la fecha 12 del Clausura de la Liga Profesional, en donde sobresalen Leandro Rey Hilfer para Instituto – Boca; Nazareno Arasa en River – Estudiantes de Río Cuarto; Yael Falcón Pérez para Racing – Belgrano y Sebastián Zunino en Talleres – Independiente.
La programación con los árbitros y jueces de VAR:
Viernes 9
A las 14.30, Aldosivi – Sarmiento: Luis Lobo Medina y Álvaro Carranza
A las 18, Gimnasia (LP) – Atl. Tucumán: Pablo Dóvalo y Germán Delfino
A las 19.30, Instituto – Boca: Leandro Rey Hilfer y Yamil Possi
A las 21.45, Unión – Defensa: Darío Herrera y Sebastián Habib
Sábado 10
A las 15.45, Barracas – Huracán: Hernán Mastrángelo y Fernando Echenique
A las 17, Central Córdoba – Estudiantes: Andrés Gariano y Silvio Trucco
A las 19.15, Tigre – Banfield: Pablo Echavarría y Fabrizio Llobet
A las 21.30, River – Estudiantes (RC): Nazareno Arasa y Andrés Merlos
Domingo 11 de octubre
A las 14.45, San Lorenzo – Riestra: Bruno Amiconi y Nahuel Viñas
A las 17, Platense – Argentinos: Nicolás Ramírez y Juan Pafundi
A las 17, R. Central – Independiente Riv.: Facundo Tello y José Carreras
A las 19.15, Racing – Belgrano: Yael Falcón Pérez y Fernando Espinoza
A las 21.30, Talleres – Independiente: Sebastián Zunino y Laura Fortunato
Lunes 12 de octubre
A las 16, Lanús – Vélez: Sebastián Martínez y Lucas Novelli
A las 18.30, Gimnasia (M) – Newell’s: Juan Cruz Robledo y Héctor Paletta
Lectura rápida
¿Qué se designaron? Se designaron los árbitros para la fecha 12 del Clausura de la Liga Profesional.
¿Quiénes son algunos de los árbitros destacados? Leandro Rey Hilfer, Nazareno Arasa, Yael Falcón Pérez y Sebastián Zunino.
¿Cuándo se jugarán los partidos? Los partidos se jugarán del 9 al 12 de octubre.
¿Dónde se lleva a cabo esta liga? En Argentina, específicamente en la Liga Profesional de Fútbol.
¿Cómo se organizó la programación? La programación incluye horarios y árbitros para cada partido de la fecha.
¿Por qué es relevante esta información? Es relevante para los aficionados y equipos que siguen el desarrollo del torneo.