Rey Hilfer dirigirá Instituto - Boca

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Se designaron los árbitros para la fecha 12 del Clausura de la Liga Profesional, en donde sobresalen Leandro Rey Hilfer para Instituto – Boca; Nazareno Arasa en River – Estudiantes de Río Cuarto; Yael Falcón Pérez para Racing – Belgrano y Sebastián Zunino en Talleres – Independiente.

La programación con los árbitros y jueces de VAR:

Viernes 9

A las 14.30, Aldosivi – Sarmiento: Luis Lobo Medina y Álvaro Carranza

A las 18, Gimnasia (LP) – Atl. Tucumán: Pablo Dóvalo y Germán Delfino

A las 19.30, Instituto – Boca: Leandro Rey Hilfer y Yamil Possi

A las 21.45, Unión – Defensa: Darío Herrera y Sebastián Habib

Sábado 10

A las 15.45, Barracas – Huracán: Hernán Mastrángelo y Fernando Echenique

A las 17, Central Córdoba – Estudiantes: Andrés Gariano y Silvio Trucco

A las 19.15, Tigre – Banfield: Pablo Echavarría y Fabrizio Llobet

A las 21.30, River – Estudiantes (RC): Nazareno Arasa y Andrés Merlos

Domingo 11 de octubre

A las 14.45, San Lorenzo – Riestra: Bruno Amiconi y Nahuel Viñas

A las 17, Platense – Argentinos: Nicolás Ramírez y Juan Pafundi

A las 17, R. Central – Independiente Riv.: Facundo Tello y José Carreras

A las 19.15, Racing – Belgrano: Yael Falcón Pérez y Fernando Espinoza

A las 21.30, Talleres – Independiente: Sebastián Zunino y Laura Fortunato

Lunes 12 de octubre

A las 16, Lanús – Vélez: Sebastián Martínez y Lucas Novelli

A las 18.30, Gimnasia (M) – Newell’s: Juan Cruz Robledo y Héctor Paletta