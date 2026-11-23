La conductora Mariana Fabbiani emitió un comunicado en el que habló sobre la salud de su esposo, Mariano Chihade, y confirmó que el empresario recibió el alta médica y continúa con la rehabilitación en su hogar.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Chihade fue intervenido quirúrgicamente en el Instituto Fleni por una imagen nodular detectada en el cerebro, en medio de la polémica por la compra de la productora Mandarina Contenidos por parte de Grupo Octubre.

A través de una serie de comunicados que difundió en sus historias de Instagram, Mariana Fabbiani confirmó que la operación fue un éxito y que Mariano ya se encuentra en casa: "¡Ya en casa! Paso por acá porque necesito agradecer profundamente las infinitas muestras de amor que en estos días estamos recibiendo. Nos sentimos muy conmovidos y acompañados".

"Mariano está evolucionando muy bien y encarando esta etapa de recuperación con mucha fuerza", confirmó.

Asimismo, escribió una lista de agradecimientos al equipo médico que trató a su pareja: "Quiero dar las GRACIAS al Fleni por su excelente y cariñosa atención. Con profesionalismo y humanidad nos ayudaron a atravesar este momento tan difícil. Empezando por su director, el Dr Hernán Cohen Arazi hasta cada uno de los enfermeros y enfermeras que con amor y vocación hicieron lo suyo. GRACIAS especialmente al neurocirujano Dr Andrés Cervio por su magia. Por sus manos sabias y su seguridad. Eternamente agradecidos. También al Dr Ignacio Previgliano por acompañarnos desde el primer minuto".

Por último, se refirió a los cientos de mensajes de apoyo y cariño que recibió de amigos y seguidores: "Y cada uno de ustedes por rezar, por cada estampita que me acercaron, por los abrazos espontáneos que recibí cada vez que salí a tomar aire y por los miles de mensajes que intento responder de a poco".

"Ahora a sanar, descansar y mirar hacia adelante", concluyó.

Chihade fue operado este miércoles en la sede Belgrano de Fleni, donde había ingresado el martes para realizarse estudios programados luego de que una resonancia magnética de cerebro identificara una imagen nodular.

Según el parte médico difundido posteriormente, la intervención se desarrolló sin complicaciones y el productor permanece en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia.