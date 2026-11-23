Definidos los cruces de cuartos de final en el Torneo Clausura: Vélez y River avanzan con fuerza
Seis de los ocho equipos ya están en cuartos de final. Solo quedan dos partidos por definir los últimos clasificados.
FOTO: River eliminó a Lanús y avanzó a cuartos de final.
Buenos Aires, 23 noviembre (NA) -- El Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol ha llegado a su fase decisiva con el inicio de los playoffs, en los que seis de los ocho equipos clasificados a los cuartos de final ya están confirmados.
El primer equipo que logró su pase fue Vélez, que tuvo que luchar arduamente para superar a Belgrano de Córdoba en una definición por penales, dejando fuera al actual campeón del fútbol argentino.
Independiente será su rival en los cuartos de final, tras eliminar a Argentinos Juniors con un triunfo por 2-1 en La Paternal el sábado por la tarde.
En la misma llave, Instituto de Córdoba y River Plate también lograron su clasificación, y se enfrentarán en uno de los duelos más esperados de esta fase. El equipo cordobés se impuso 2-1 a Huracán, mientras que el "Millonario" venció 3-1 a Lanús en el Estadio Monumental.
El tercer cruce definido es el que enfrentarán Rosario Central y Barracas Central, quienes también lograron avanzar tras ganar sus respectivos partidos 3-1 contra Gimnasia de Mendoza y 1-0 frente a Defensa y Justicia.
De esta forma, solo restan dos partidos de los octavos de final por disputarse. El primero de ellos será este lunes a las 17, cuando Gimnasia y Esgrima La Plata reciba a Newell's. Por otro lado, Boca, que viene de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, se medirá en "La Bombonera" contra Independiente Rivadavia de Mendoza el miércoles a partir de las 21.
Lectura rápida
¿Qué es el Torneo Clausura?
Es un campeonato de fútbol argentino donde los equipos compiten por el título de la Liga Profesional.
¿Quiénes son los equipos clasificados?
Los equipos clasificados son Vélez, Independiente, Instituto, River, Rosario Central y Barracas Central.
¿Cuándo se juegan los partidos restantes?
El partido entre Gimnasia y Newell's será el lunes a las 17, y Boca jugará el miércoles a las 21.
¿Cuál fue el resultado más destacado?
Vélez eliminó a Belgrano en penales, y River ganó 3-1 a Lanús.
¿Qué equipos se enfrentarán en cuartos de final?
Los cruces serán Vélez - Independiente, Instituto - River y Rosario Central - Barracas Central.
[Fuente: Noticias Argentinas]