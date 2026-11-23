Buenos Aires, 23 noviembre (NA) -- El Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol ha llegado a su fase decisiva con el inicio de los playoffs, en los que seis de los ocho equipos clasificados a los cuartos de final ya están confirmados.

El primer equipo que logró su pase fue Vélez, que tuvo que luchar arduamente para superar a Belgrano de Córdoba en una definición por penales, dejando fuera al actual campeón del fútbol argentino.

Independiente será su rival en los cuartos de final, tras eliminar a Argentinos Juniors con un triunfo por 2-1 en La Paternal el sábado por la tarde.

En la misma llave, Instituto de Córdoba y River Plate también lograron su clasificación, y se enfrentarán en uno de los duelos más esperados de esta fase. El equipo cordobés se impuso 2-1 a Huracán, mientras que el "Millonario" venció 3-1 a Lanús en el Estadio Monumental.

El tercer cruce definido es el que enfrentarán Rosario Central y Barracas Central, quienes también lograron avanzar tras ganar sus respectivos partidos 3-1 contra Gimnasia de Mendoza y 1-0 frente a Defensa y Justicia.

De esta forma, solo restan dos partidos de los octavos de final por disputarse. El primero de ellos será este lunes a las 17, cuando Gimnasia y Esgrima La Plata reciba a Newell's. Por otro lado, Boca, que viene de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, se medirá en "La Bombonera" contra Independiente Rivadavia de Mendoza el miércoles a partir de las 21.