FOTO: Iglesias evangélicas se unen al pedido para regular las apuestas online en el Senado

Buenos Aires, 23 de noviembre (NA) -- La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) solicitó al Senado que se dé tratamiento urgente a la legislación destinada a regular las apuestas en línea y prevenir la ludopatía. Este pedido se suma al realizado por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) para evitar que un proyecto ya aprobado por Diputados pierda estado parlamentario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A través de una carta dirigida a la senadora nacional Carolina Moisés, presidenta del bloque Convicción Federal, ACIERA expresó su preocupación por el incremento de los juegos de azar en internet y sus efectos negativos sobre la población, en especial sobre niños y adolescentes.

La misiva, firmada por el presidente de ACIERA, el pastor Christian Hooft, el vicepresidente ejecutivo, el pastor Jorge Gómez, y el vicepresidente de Relaciones Internas, el pastor Carlos Belart, destaca la necesidad de proteger a los menores de las plataformas digitales de apuestas, que utilizan estrategias de promoción relacionadas con videojuegos y deportes.

"Nos dirigimos a usted en nombre de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), expresando nuestra profunda preocupación por el aumento significativo de los juegos de azar en línea, que afectan a toda la población de nuestro país, en especial a los niños y adolescentes", señala el documento fechado el 19 de noviembre.

En este contexto, ACIERA recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establecen el principio del interés superior del niño, que obliga al Estado a garantizar sus derechos y adoptar medidas de protección.

La organización también instó a las autoridades a combatir las plataformas ilegales de apuestas, donde se identifican mayores riesgos de participación de menores, y convocó a desarrollar campañas de prevención y concientización.

"Hacemos un llamado especial y puntual a los senadores nacionales para que den tratamiento de manera urgente y prioritaria" al proyecto de ley para que "no pierda estado parlamentario", expresó ACIERA.

El pronunciamiento se produce en un momento en que el Senado tiene pendiente el tratamiento del proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea, que obtuvo media sanción de Diputados el 27 de noviembre de 2024 y está próximo a perder estado parlamentario si no avanza su trámite antes de finalizar noviembre.

Durante la sesión del pasado 19 de noviembre, el Senado no aprobó una moción para tratar inmediatamente el proyecto, aunque se acordó darle preferencia para la siguiente sesión, programada para el 26 de noviembre.

En una carta abierta difundida este lunes, la Conferencia Episcopal Argentina, liderada por el arzobispo de Mendoza y presidente del organismo, monseñor Marcelo Colombo, también instó a los senadores a aprobar la iniciativa y advirtió sobre las consecuencias sociales, económicas y familiares de la ludopatía juvenil.