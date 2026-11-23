El psiquiatra y psicoanalista Osvaldo Rubiolo (M.P. 13.311) advirtió que los ruidos molestos pueden generar cuadros de angustia, irritabilidad y reacciones impulsivas en determinadas personas, aunque aclaró que esas circunstancias no justifican las conductas violentas.

En diálogo con Cadena 3, el especialista analizó las consecuencias psicológicas de la exposición a sonidos intensos, a partir del crimen ocurrido en Villa Guillermina, Santa Fe, donde un hombre mató a su vecino después de una discusión por el volumen de la música.

Rubiolo explicó que el problema no se limita a la fonofobia, entendida como el miedo o la aversión intensa a determinados sonidos, sino que también puede afectar a personas que atraviesan situaciones de estrés y angustia persistente. "Todo tipo de ruido que pasa cierta cantidad de decibeles auditivos va a hacer mella en aquellas personas que sufren una angustia constante", sostuvo.

En ese sentido, señaló que una persona que trabaja numerosas horas y busca descansar en su vivienda puede experimentar un profundo malestar cuando se enfrenta a ruidos constantes, como escapes de motocicletas o música a volumen elevado.

Según explicó, estas situaciones pueden provocar alteraciones en la actividad de los neurotransmisores y favorecer estados de inquietud, irritabilidad y desasosiego, especialmente en personas con dificultades para controlar sus impulsos.

Sin embargo, remarcó que esas condiciones no permiten justificar una reacción extrema como la registrada en Santa Fe.

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El especialista también mencionó que determinados estímulos sonoros pueden agravar otras afecciones, entre ellas algunos cuadros de epilepsia, y generar respuestas particularmente problemáticas en personas que presentan síntomas psicóticos, como alucinaciones auditivas.

Durante la entrevista, Rubiolo, quien se desempeñó como director general de Salud Mental de la provincia de Córdoba entre 1999 y 2005, cuestionó el estado actual del sistema público de atención. "Hoy en día la salud mental ha sido totalmente descuidada", afirmó.

El profesional recordó que durante su gestión existía una estructura de atención que incluía el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial y establecimientos en Oliva, Santa María de Punilla, Río Cuarto, San Francisco y Cruz del Eje.

En contraste, sostuvo que actualmente el Hospital Neuropsiquiátrico dispone de unas 60 camas para atender una población de aproximadamente dos millones de habitantes de Córdoba capital, el Gran Córdoba y localidades cercanas.

Además, cuestionó la falta de planificación y prevención, así como la eliminación de residencias destinadas a la formación de médicos, psicólogos y trabajadores sociales en el ámbito de la salud mental. "La salud mental políticamente no deja réditos, por eso siempre se descuida", expresó.

Rubiolo también manifestó su preocupación por el incremento de los suicidios, los intentos de suicidio y las adicciones. En ese marco, mencionó aumentos de entre el 300% y el 500% en indicadores relacionados con las conductas suicidas durante los últimos cuatro años, aunque no precisó las fuentes estadísticas de esas cifras durante la entrevista.

Asimismo, consideró que los establecimientos públicos no cuentan con infraestructura ni recursos profesionales suficientes para responder adecuadamente a las necesidades de atención.

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Al analizar las situaciones de conflicto que se producen por los ruidos molestos, el especialista planteó que también existe un deterioro de los vínculos sociales y del respeto por los demás. "Hoy hay una actitud egocéntrica muy marcada. Hago lo que quiero, hago como quiero, no me importa el otro", señaló.

En esa línea, cuestionó las conductas de quienes organizan reuniones con música elevada sin considerar las consecuencias que pueden ocasionar en el descanso de sus vecinos.

Consultado sobre las medidas que pueden adoptar las personas ante los ruidos molestos y los conflictos de convivencia, Rubiolo mencionó la posibilidad de recurrir a la Policía, pero también destacó la importancia de buscar asistencia profesional cuando existen problemas de angustia, estrés u otras afecciones. "Sacar de la cabeza el tabú de que ir a terapia es ser débil o estar loco", recomendó.

Por último, propuso recuperar las reuniones vecinales como espacios de diálogo para abordar problemas comunes, establecer acuerdos y buscar soluciones consensuadas ante situaciones de inseguridad o conflictos por ruidos molestos.

Entrevista de Raúl Monti y Poli Caradaghian.