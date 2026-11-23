"Si nosotros no nos adaptamos rápidamente a competir con el mundo, vamos a quedar afuera". Así definió la coyuntura industrial Polo Giardelli, fundador y presidente de Color Living —fabricante de juegos de living y colchones con sede en Villa del Rosario, Córdoba—, quien a los 84 años sigue al frente de la firma y proyecta celebrar sus 50 años de trayectoria el próximo 7 de julio.

En diálogo con Cadena 3, el empresario advirtió que el mercado interno atraviesa un escenario complejo con ventas caídas y un contexto de apertura comercial que exige reconversión inmediata. Según señaló, producir en el país resulta costoso por la carga impositiva y los costos operativos, mientras que otros sectores como la energía, la minería o los bancos muestran un dinamismo distinto al de la industria manufacturera, incluso en zonas vinculadas al agro como el interior cordobés y santafesino.

Ante ese escenario, Giardelli remarcó que su apuesta es invertir en lo que depende de la propia empresa —tecnificación y profesionalización— para ganar eficiencia. Precisó que el año pasado destinaron unos 350.000 dólares a maquinaria automática para la planta de livings y que este año prevén una inversión cercana al millón de dólares en el área de colchones y espumados, financiada con esfuerzo propio ante la falta de créditos blandos.

El titular de la firma repasó además el recorrido que comenzó hace 49 años, cuando dio el salto de comerciante minorista a fabricante de sillones tras la propuesta de proveedores de San Francisco y con el aprendizaje de oficio junto a su exsocio Oscar Pichino. Destacó que en Villa del Rosario el crecimiento del rubro impulsó una transferencia de conocimiento que hoy permite a decenas de trabajadores montar emprendimientos propios y vender a todo el país.

Actualmente, Color Living emplea a poco más de 300 personas en su planta de Villa del Rosario —tras haber superado los 500 trabajadores en etapas anteriores— y sostiene una red logística de alrededor de 30 camiones y más de 25 viajantes para distribuir sus productos en distintas provincias, además de mantener una base operativa en General Pacheco, Buenos Aires, luego de reestructurar fábricas que tuvo allí y experiencias previas en el exterior.

Pese a las dificultades del consumo y a la competencia de la informalidad en el sector —donde remarcó que una empresa formal afronta costos estructurales e impositivos como el IVA del 21%—, Giardelli mantuvo una mirada activa de cara al medio siglo de la compañía y aseguró que continúa trabajando a diario acompañado por su familia, sus hijos y su equipo gerencial.