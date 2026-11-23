FOTO: Viajaron menos personas durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía. (La Capital MDP)

El movimiento turístico durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional registró una caída del 17,4% en la cantidad de viajeros y una disminución real del 30,3% en el gasto total respecto del mismo período de 2025, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En todo el país se movilizaron 1.410.000 turistas, que generaron un impacto económico directo de $332.557 millones. Los resultados estuvieron condicionados por la pérdida de poder adquisitivo, la preferencia por escapadas de cercanía y la búsqueda de alternativas más económicas.

La comparación interanual también estuvo influida por la duración del descanso: mientras que en 2025 el fin de semana largo tuvo cuatro días, este año se extendió durante tres. Además, incidió la proximidad de los feriados extraordinarios de principios de noviembre por la visita del papa León XIV.

La estadía promedio fue de dos días, por encima de los 1,8 registrados durante el feriado del 12 de octubre, pero por debajo de los 2,3 días del mismo período del año pasado.

Por su parte, el gasto promedio diario por turista alcanzó los $118.770, lo que representó una disminución real interanual del 3,1%.

De acuerdo con CAME, las actividades gratuitas, las propuestas al aire libre y las escapadas cortas tuvieron mayor protagonismo frente a los viajes de mayor duración. También se destacó la demanda en destinos con fiestas populares, competencias deportivas y acontecimientos culturales.

Otro de los aspectos relevantes fue la presencia de excursionistas, es decir, visitantes que realizan viajes por el día sin alojarse en el destino, junto con las reservas concretadas a último momento.

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• Cómo fue el movimiento turístico en Córdoba

En la provincia de Córdoba, Ansenuza presentó las mejores perspectivas de ocupación, con niveles de entre el 65% y el 80%, según el relevamiento de CAME.

En Traslasierra, las previsiones oscilaron entre el 55% y el 80%, mientras que en los valles de Calamuchita y Punilla se ubicaron entre el 55% y el 70%.

Las estadías fueron mayormente breves, con una duración promedio de entre 1,8 y dos días, en consonancia con la tendencia nacional hacia los viajes de corta duración.

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• El panorama turístico en las provincias

El relevamiento de CAME mostró resultados dispares entre los distintos destinos del país, con una mayor demanda en localidades que ofrecieron actividades culturales, deportivas y gastronómicas.

En la provincia de Buenos Aires, el movimiento fue moderado y se concentró en la Costa Atlántica, las sierras y localidades del interior. Mar del Plata comenzó el fin de semana con reservas cercanas al 60%, Chascomús alcanzó el 70% y La Plata rondó el 50%.

La Ciudad de Buenos Aires recibió más de 126.000 turistas nacionales e internacionales, con una ocupación hotelera promedio del 83% y un impacto económico superior a los $40.000 millones. Según el Observatorio Turístico porteño, fue el fin de semana largo con mayor cantidad de visitantes del año.

En Santa Fe, la ocupación turística provincial fue estimada en un 67%, con más de 113.000 visitantes y un movimiento económico proyectado de $19.177 millones. Del total, unos 37.000 fueron turistas alojados y más de 75.000 excursionistas. La provincia ofreció más de 45 acontecimientos, con una concurrencia proyectada superior a las 240.000 personas.

Entre Ríos presentó diferencias importantes entre sus destinos. Villa Elisa encabezó los registros con un 78% de ocupación, seguida por Victoria (58%), Colón (50%), Gualeguaychú (47%), Nogoyá (45%) y Chajarí (25%). La provincia también comenzó a promocionar su temporada de verano 2027.

En Mendoza, la ocupación turística alcanzó el 70%, por encima de la proyección inicial del 67%. La zona norte superó el 85%, mientras que los hoteles de cuatro estrellas del centro mendocino rondaron el 60%. El enoturismo y los espectáculos musicales estuvieron entre los principales atractivos.

En San Juan, la Fiesta Nacional del Sol impulsó el movimiento de visitantes y las reservas hoteleras llegaron al 66%, según la Cámara Hotelera Gastronómica provincial. También se ofrecieron promociones en alojamiento y gastronomía.

San Luis registró una estadía promedio de 1,5 días y un gasto medio por estadía de $90.440 por visitante. Los festivales populares, las competencias deportivas y los encuentros gastronómicos concentraron buena parte de las actividades.

En La Pampa, las fiestas populares y los encuentros culturales impulsaron el turismo de cercanía. Entre las propuestas se destacaron la Fiesta Provincial de la Tierra del Caldén y el encuentro nacional de Fiat 600 en Bernardo Larroudé.

Por su parte, La Rioja concentró su oferta en el turismo de naturaleza, las actividades de aventura y el enoturismo, con atractivos como Talampaya, Laguna Brava y los circuitos de montaña.

En el norte argentino, Jujuy alcanzó una ocupación hotelera y parahotelera del 71%, con un gasto diario promedio de $151.837 por turista y una estadía media de 1,9 noches.

En Salta, las reservas oscilaron entre el 50% y el 70%, dependiendo del destino y el establecimiento. Las actividades deportivas, gastronómicas y culturales impulsaron la demanda. Además, la provincia lanzó PreSalta, un programa de reintegros para estimular las reservas de verano.

Catamarca ofreció actividades culturales, gastronómicas y de naturaleza, con encuentros de vehículos antiguos, competencias de ciclismo de montaña y experiencias vinculadas con la producción regional.

En Tucumán, los festivales musicales, las fiestas tradicionales y las competencias deportivas movilizaron visitantes hacia los Valles Calchaquíes, las Yungas y la capital provincial. Tafí del Valle y El Cadillal estuvieron entre los destinos destacados.

Santiago del Estero registró una importante actividad vinculada con el turismo religioso. Sumampa y Villa Ojo de Agua alcanzaron reservas del 100%. La provincia estimó alrededor de 200.000 turistas, excursionistas y visitantes, con un gasto promedio diario de $100.000 y un impacto económico cercano a los $20.000 millones.

En el noreste, Corrientes registró reservas hoteleras cercanas al 50%, con mayor interés en los Esteros del Iberá y la región de pesca del Paraná Sur.

Chaco alcanzó una ocupación hotelera promedio del 50%, aunque con diferencias regionales: el Litoral llegó al 80%, el Centro-Sudoeste al 45% y El Impenetrable al 25%. El gasto promedio fue estimado en $75.000 por turista.

En Formosa, el movimiento turístico se ubicó alrededor del 40%, con una estadía promedio de dos noches y un gasto diario de $120.000 por persona. El Bañado La Estrella y las competencias deportivas estuvieron entre las principales propuestas.

Misiones concentró buena parte de su actividad en Puerto Iguazú, con visitantes atraídos por las Cataratas y los paseos de Luna Llena. En Posadas, la ocupación hotelera y parahotelera alcanzó el 45%, con estadías promedio de 1,8 días. Las demoras en el paso fronterizo con Brasil condicionaron el consumo de visitantes extranjeros.

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• Los destinos más elegidos de la Patagonia

En Neuquén, la Fiesta Nacional del Chivito impulsó las reservas por encima del 85% en el norte provincial, mientras que Chos Malal quedó prácticamente sin disponibilidad de alojamiento. San Martín de los Andes y Villa La Angostura también recibieron visitantes por el Gran Fondo Siete Lagos.

Río Negro tuvo a Bariloche como uno de sus destinos más destacados, con un 85% de ocupación hotelera. Le siguieron Viedma (70%), Playas Doradas y la región del Valle (65%), y Las Grutas (50%).

En Chubut, las competencias deportivas en Puerto Madryn, los encuentros culturales en Gaiman y Trelew y las propuestas teatrales de la Comarca Andina impulsaron la llegada de visitantes.

Santa Cruz concentró el movimiento en El Calafate y El Chaltén, principalmente por las actividades de naturaleza y trekking. Caleta Olivia también recibió visitantes por los festejos de su 125° aniversario.

Por último, Tierra del Fuego registró una ocupación hotelera y parahotelera del 78% en Ushuaia, con un gasto diario promedio de $330.000 por turista y una estadía media de tres días. Las competencias deportivas y un encuentro internacional de motoviajeros estuvieron entre los principales atractivos.

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• El balance turístico de los fines de semana largos de 2026

Según CAME, durante 2026 se registraron diez fines de semana largos, sin contar los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV.

Al excluir también el feriado del 9 de julio, que coincidió con las vacaciones de invierno, en nueve fines de semana largos viajaron 14.339.094 turistas, con una estadía promedio de 2,3 días.

El gasto diario por persona alcanzó los $111.537 y el impacto económico acumulado superó los $3,7 billones.

Carnaval y Semana Santa estuvieron entre los períodos de mayor movimiento, con incrementos interanuales del 7,2% y el 5,6%, respectivamente, en la cantidad de viajeros.

De cara a la temporada de verano 2027, CAME señaló que uno de los principales desafíos para los destinos turísticos será extender la duración de las estadías e incrementar el consumo en comercios y servicios locales.

En ese marco, distintas provincias comenzaron a implementar campañas promocionales, descuentos y beneficios para incentivar las reservas anticipadas, en un contexto de restricciones en los presupuestos familiares.

Informe de Mauricio Conti.