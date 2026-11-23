FOTO: Juicio por violencia de género: la madre de Lourdes Fernández testificará este martes en Buenos Aires

Buenos Aires, 23 de noviembre (NA) -- Este martes, la madre de Lourdes Fernández se presentará a declarar en el juicio contra Leandro García Gómez, el ex novio de la cantante de Bandana, acusado de privación ilegítima de la libertad y violencia de género hacia la artista a finales de octubre de 2025 en un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Mabel López confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que su testimonio comenzará a las 9:00 en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 11 de Buenos Aires, donde también se espera la presencia de otros testigos.

En declaraciones a la agencia, López aseguró no sentir ansiedad por su declaración. Ella fue quien denunció los hechos, mientras que su hija no ha presentado una acción penal directa contra García Gómez.

A la salida del edificio judicial, Lourdes expresó sentirse "muy triste" y comentó: "Es alguien a quien yo quise mucho. Nunca pensé estar en esta situación, es una pesadilla. Trato de aferrarme a los lindos momentos, pero en la relación sucedieron cosas que nos traen hoy a este lugar".

La cantante no figura como querellante en el proceso y no cuenta con representación legal en el debate que se desarrolla de manera oral y pública.

Por otro lado, un informe de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicó que "se observaron indicios (…) de una percepción subjetiva de riesgo deficitaria, coligada a la naturalización de la violencia (…)".

El informe también menciona que se trata de un caso de "entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada".

El 23 de octubre de 2025, García Gómez fue detenido en su departamento de Palermo tras mantener a Lourdes secuestrada durante varios días.

Luego de varios intentos de allanamiento, la Policía de la Ciudad logró ingresar al lugar la noche de ese jueves, encontrando a la cantante en un estado de grave vulnerabilidad. En el lugar, se detuvo de inmediato al ex novio de Lourdes.

La artista se encontraba "sentada en la cama matrimonial de una de las habitaciones con signos de somnolencia y visible estado de vulnerabilidad", mientras que el acusado fue hallado escondido en un armario.

Agencia NA