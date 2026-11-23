Buenos Aires, 23 noviembre (NA) -- La Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa, se prepara para una jornada apasionante este martes con la celebración de nueve partidos que corresponden a la quinta fecha de la fase de grupos.

La actividad comenzará a las 14:45 (hora de Argentina), con dos encuentros en simultáneo. Uno de ellos verá al Galatasaray enfrentarse al Aston Villa en Turquía, mientras que el Bodo Glimt de Noruega recibirá al LASK de Austria.

Más tarde, a las 17, se llevarán a cabo los siete partidos restantes, que se jugarán de manera simultánea. Entre los duelos más esperados se encuentra el que disputará el Real Madrid contra el PSV Eindhoven, además de los enfrentamientos entre Manchester City y Napoli y Arsenal y Borussia Dortmund.

Los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone también estarán en acción, ya que su equipo, el Como de Italia, se medirá ante el AEK Atenas de Grecia, buscando un triunfo que lo afiance en la parte alta de la tabla (actualmente se encuentra cuarto con nueve puntos).

Los otros tres partidos que se jugarán a partir de las 17 son Feyenoord - Porto, Slovan Bratislava - Betis y RB Leipzig - Lens.

En esta quinta jornada de la Champions League, tanto el Real Madrid como el Paris Saint-Germain de Francia lideran el grupo con 12 puntos cada uno. Además, otros seis equipos que actualmente se clasificarían directamente a los octavos de final son Arsenal, Como, Barcelona, Aston Villa, Manchester City y Liverpool.