FOTO: Una lancha chocó contra un tronco y murió una mujer de 29 años en Santa Fe.

Una mujer de 29 años fue encontrada sin vida este lunes al mediodía, después de permanecer desaparecida desde el domingo por la tarde, cuando una lancha en la que viajaban seis personas chocó contra un tronco y sus ocupantes cayeron al agua en la localidad santafesina de Alejandra, departamento San Javier.

La víctima fue identificada como Támara Ladino, oriunda de la ciudad de Calchaquí, quien era intensamente buscada desde el momento del accidente. Su cuerpo fue localizado alrededor de las 11.30 de este lunes, tras un operativo de rastrillaje en la zona.

El siniestro ocurrió el domingo, cerca de las 15.30, a unos mil metros frente al camping de Alejandra. La embarcación realizaba un paseo con seis personas a bordo, tres adultos y tres menores de edad, cuando impactó contra un tronco sumergido.

Como consecuencia del choque, la lancha perdió estabilidad y todos sus ocupantes cayeron al río. Mientras que cinco de ellos lograron ser rescatados, Ladino, que viajaba en la parte delantera, desapareció en el agua.

Los demás ocupantes sufrieron heridas leves y se encuentran estables.

Las tareas de búsqueda se retomaron este lunes a primera hora, con la participación de efectivos policiales, bomberos voluntarios, personal de Prefectura Naval Argentina y colaboradores de la zona. Al operativo también se incorporaron buzos tácticos y drones, hasta que finalmente se produjo el hallazgo del cuerpo de la mujer.

Informe de Emiliano Guardia.