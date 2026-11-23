FOTO: La presentación de la 24ª edición del Diccionario de la lengua española.

La Real Academia Española (RAE) presentó la 24ª edición del Diccionario de la lengua española, que incorpora más de 6.000 novedades entre palabras y nuevas acepciones. Entre los términos incluidos aparecen influencer, gordofobia, pódcast, ecoansiedad y la expresión argentina chepibe.

La publicación contiene 99.990 artículos y cerca de 209.000 acepciones, distribuidos en dos volúmenes que totalizan 3.606 páginas. Es la primera renovación integral de la versión impresa desde 2014, después de nueve actualizaciones realizadas en formato digital.

Entre las incorporaciones relacionadas con la tecnología y las nuevas formas de comunicación figuran metaverso, docuserie, ciberataque e inteligencia artificial generativa. También se agregaron términos vinculados con cuestiones sociales, como edadista, racializar, gordofobia y basuraleza.

La actualización comprende vocabulario científico, médico y ambiental, con palabras como hantavirus, cardiosaludable, antiedad y ecoansiedad. En el ámbito gastronómico se incorporaron expresiones como esferificar y ramen.

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Uno de los principales cambios es la inclusión de 1.570 palabras de uso exclusivo en determinados países hispanohablantes y 1.490 gentilicios, como resultado del trabajo de las 23 academias que conforman la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale).

En representación de Argentina, la Academia Argentina de Letras seleccionó la palabra chepibe, utilizada para referirse a una persona que realiza mandados o tareas de poca responsabilidad. También se incorporó bicisenda, término empleado en Argentina, Paraguay y Uruguay.

La diversidad regional se refleja además en palabras como cocotaxi, utilizada en Cuba; corillo, de Puerto Rico; motoconcho, de República Dominicana; y puntabola, de Bolivia.

El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, explicó que esta edición es la primera concebida originalmente como una obra digital. A diferencia de las publicaciones anteriores, la versión en papel se elaboró a partir de la plataforma electrónica.

Por su parte, la directora de la edición, Paz Battaner, detalló que se revisó la información etimológica de 54.829 artículos y se sumaron 85.201 ejemplos para facilitar la comprensión de los significados y las distintas formas de utilización de las palabras.

La renovación también introduce modificaciones en la organización de las acepciones, que ahora se ordenan según su frecuencia de uso y sus relaciones semánticas.

Además, se desarrollan de manera explícita las formas femeninas de aquellas palabras que admiten variaciones de género, en lugar de limitarse a presentarlas mediante referencias abreviadas.

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