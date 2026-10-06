Cerato, el defensor más goleador, es la duda en Instituto

Giuliano Cerato, uno de los mejores jugadores de Instituto en la temporada, es la gran duda que tiene el entrenador Diego Flores para jugar ante Boca este viernes en el estadio Mario Kempes.

El lateral – volante se retiró al cabo del primer tiempo contra Independiente y en la vuelta a los entrenamientos no pudo entrenar debido a un fuerte dolor en el tobillo derecho. Por eso, lo terminó reemplazando Hernán de la Fuente, quien terminó marcando uno de los tantos en la goleada sobre el Rojo.

DE MÁS PRESENCIAS

En lo que va del año calendario, Instituto disputó 30 partidos entre Apertura y Clausura de la Liga Profesional y la Copa Argentina.

Cuatro futbolistas jugaron todos los encuentros: Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa y Cerato. No obstante, la diferencia a favor de Mosevich es que hasta aquí fue el único que jugó todos los minutos de los 30 partidos.

DEFENSOR MÁS GOLEADOR

Con 6 tantos en 2026, Cerato y Gonzalo Montiel, de River, son los defensores (y casualmente los dos laterales por derecha) más goleadores. Tienen los mismos que los delanteros Adam Bareiro, Florián Monzón, “Uvita” Fernández y Matías Cóccaro; y que los mediocampistas Dylan Aquino, Manuel Lanzini, Alan Lescano, Alan Velasco, Bruno Zapiola y Tomás Galván.

LOS 6 GOLES EN CÓRDOBA

Los tantos que marcó Cerato fueron marcados todos en Alta Córdoba. En el Apertura contra Atlético Tucumán e Independiente. En el Clausura frente a Platense, San Lorenzo, Estudiantes de Río Cuarto y Talleres.

SEGUNDO ARTILLERO EN EL AÑO, PERO PRIMERO EN EL CLAUSURA

El máximo goleador de Instituto en el año es Alex Luna con 8, seguido de Cerato con 6.

Pero en lo que va de las 11 fechas del Clausura, el ex Aldosivi marcó 4, estando al tope, seguido del mismo Luna y otros tres defensores: Mosevich, Fernando Alarcón y De la Fuente.

DE LA FUENTE, TAMBIÉN GOLEADOR

Su posible reemplazante, Hernán de la Fuente, apenas tiene cinco partidos en el año. En el Apertura ante Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba; más Lanús en Copa Argentina en donde además fue expulsado.

Pero el dato lo dio De la Fuente en el Clausura: apenas dos partidos, 17 minutos contra Unión y 45’ ante Independiente con dos goles, uno en cada partido.

Informe de Gabriel Rodríguez