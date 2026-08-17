Cuáles son los conflictos más habituales entre vecinos en edificios y barrios cerrados

FOTO: Qué hay detrás de las peleas entre vecinos. (Foto: ilustrativa)

Las filtraciones de agua y los problemas relacionados con las cocheras encabezan las causas de conflictos entre vecinos de edificios y barrios cerrados, según un relevamiento realizado por Octavo Piso a partir de casi 100.000 reclamos registrados durante los últimos años.

Diego Espada, uno de los creadores de la plataforma, explicó a Cadena 3 que los daños entre unidades representan cerca del 30% de las presentaciones analizadas. Se trata, principalmente, de filtraciones que obligan a realizar reparaciones y generan desacuerdos sobre el ingreso de trabajadores a las viviendas o la responsabilidad por los arreglos.

"Por lo general, nos peleamos por motivos bastante mundanos y tradicionales", señaló Espada. En segundo lugar aparecen los conflictos vinculados con el estacionamiento y los vehículos, que reúnen aproximadamente el 13% de los reclamos.

Dentro de ese grupo se encuentran los autos que obstaculizan otras cocheras, las dificultades para utilizar los espacios asignados y los roces o choques producidos durante las maniobras.

Las agresiones ocupan el tercer lugar y, según advirtió Espada, en algunos casos las discusiones pueden terminar en enfrentamientos físicos. El especialista indicó que los administradores de consorcios también están expuestos a estas situaciones cuando intentan intervenir en problemas complejos y algunos propietarios exigen respuestas inmediatas.

Aunque los incidentes pueden producirse durante las asambleas, Espada sostuvo que son más habituales en encuentros ocasionales entre vecinos. Las reuniones de consorcio suelen ofrecer cierta contención social, mientras que los cruces espontáneos por ruidos molestos u otros inconvenientes tienen mayores posibilidades de escalar.

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Las mascotas constituyen otro motivo frecuente de disputa. Entre los reclamos aparecen perros que circulan sin bozal, animales que recorren espacios compartidos y propietarios que no recogen sus deposiciones.

También se registran conflictos por el uso indebido de sectores comunes, como salones de usos múltiples (SUM), piletas y otros espacios compartidos. Las fiestas que se extienden hasta la madrugada y afectan el descanso de quienes viven cerca son uno de los ejemplos más habituales.

Pese al aumento de la morosidad en el pago de las expensas, Espada afirmó que Octavo Piso no detectó un crecimiento equivalente de los conflictos ni represalias contra los vecinos que atraviesan dificultades económicas.

Según explicó, en numerosos consorcios predomina una actitud comprensiva y colaborativa. "Los vecinos ponen el hombro, ayudan al que no puede pagar la expensa y tratan de acompañarlo durante ese momento difícil", destacó.

El relevamiento de la plataforma mostró un incremento de entre dos y tres puntos en la morosidad, aunque las deudas suelen concentrarse en pocas unidades. "Lo habitual es que haya dos o tres vecinos que recurrentemente no pagan o caen en mora, no que el problema alcance a una cantidad significativa de departamentos", precisó.

Espada aclaró que la judicialización de las expensas existe, pero no suele ser la primera alternativa. Antes de llegar a esa instancia, los administradores acostumbran ofrecer planes de pago en cuotas, que pueden incluir una reducción o suspensión temporal de los intereses.

De acuerdo con el especialista, los propietarios generalmente cumplen esos acuerdos y responden de manera positiva cuando encuentran condiciones que les permiten regularizar la deuda.

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Entrevista de Rodolfo Barili.