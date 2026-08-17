Una ráfaga tumbó un castillo inflable en Cruz del Eje y dos niños resultaron heridos

FOTO: Una fuerte ráfaga tumbó un castillo inflable y provocó la caída de dos niños. (Captura video)

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Dos niños de 6 y 7 años resultaron heridos este domingo tras caer de un tobogán inflable en el Parque de la Democracia de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba.

Según la información policial, los menores se encontraban sobre la estructura, de aproximadamente tres metros de altura, cuando una ráfaga de viento habría provocado la caída. Ambos golpearon la cabeza contra el suelo.

Sus padres los trasladaron al Hospital Aurelio Crespo, donde fueron asistidos por la doctora Sánchez. Los niños presentaban traumatismos leves de cráneo y quedaron internados en observación.

Horas más tarde, los dos menores recibieron el alta médica.

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