Todos empiezan a jugar para el 2027

Por Alberto Lotuf

La reunión entre el PRO y la Libertad Avanza, el encuentro del PJ que volvió a reunir a Axel Kicillof, Massa y Máximo Kirchner, y la aparición de nuevos nombres provenientes del mundo empresarial, han dejado una señal clara. Y aunque falta más de un año para las elecciones, la política argentina ya comenzó a organizarse para el próximo año. El diputado del PRO, Fernando de Andrés, definió en nuestro programa el día viernes el objetivo del acercamiento entre macristas y libertarios con dos conceptos. Primero construir confianza y después blindar el cambio. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, avanzó un paso más al admitir que las conversaciones también incluirán la forma en que ambos espacios podrían vincularse electoralmente. La Libertad Avanza necesita ampliar su estructura, sumar dirigentes con experiencia territorial y evitar que el desgaste del gobierno fragmente al electorado que acompañó a Javier Milei. El PRO por su parte enfrenta un dilema existencial puede convertirse en el socio que le aporte moderación y capacidad de gestión al oficialismo o terminar absorbido por una fuerza que ya conquistó buena parte de sus votantes. Mauricio Macri necesita conservar una identidad propia para negociar. Los libertarios pretenden incorporar dirigentes y electores sin compartir necesariamente el poder. La mesa conjunta entonces va a determinar si existe una alianza entre dos partidos o apenas una integración progresiva del PRO al universo mileísta. El peronismo, por otro lado, está atravesando un desafío parecido. La reunión que sentó a Kicillof, Massa y Máximo Kirchner ha mostrado una voluntad de convivencia que no implica todavía una conducción compartida. Tampoco implica un liderazgo claro. Los tres necesitan evitar una ruptura, aunque representan intereses, estilos y proyectos diferentes. El gobernador de La Rioja, hoy con responsabilidades partidarias, Ricardo Quintela, reclamó un frente capaz de incorporar desde sectores de izquierda hasta expresiones moderadas de centro-derecha. Descartó, eso sí, a Victoria Villarruel pero mencionó a Miriam Bregman como ejemplo de la amplitud que imaginan. Y el planteo expone la dificultad opositora porque para enfrentar al gobierno debe ampliar su base. Aunque una coalición excesivamente diversa puede terminar sin ser una identidad reconocible. Y en ese escenario comenzaron a circular dos nombres totalmente ajenos a las estructuras partidarias tradicionales: Daniel Haddad y Jorge Brito. Haddad inició una ronda de apariciones públicas, anunció su regreso a Argentina y aunque aseguró que no tiene una candidatura definida, dejó abierta la posibilidad de colaborar políticamente. También cuestionó las peleas de gobierno y reclamó experiencia y consensos. El empresario Jorge Brito, bueno mejor dicho, este empresario ha dado, proyecta de alguna manera al empresario Jorge Brito, banquero, como un posible candidato presidencial y lo ha descrito como un dirigente joven, centrado y con capacidad para conducir. Por ahora ninguno encabeza un armado electoral. Pero su sola instalación está revelando una demanda, que hay una parte de la sociedad que parece buscar una opción que conserve algunas reformas económicas de Milei, pero abandone la confrontación permanente. Una suerte de mileísmo sin Milei o al menos sin sus formas. Y en paralelo, Alberto Fernández y Elisa Carrió han reaparecido con fuertes cuestionamientos al presidente. El expresidente Fernández pidió revisar la condición psicológica de Milei. Carrió lo calificó como un bufón de Donald Trump y advirtió que su pelea con Lula da Silva perjudica gravemente los intereses argentinos. Las críticas exhiben entonces un problema que está excediendo al oficialismo. Frente a un presidente que ha convertido la descalificación en una herramienta cotidiana, parte de la oposición parece tentada a responder en el mismo registro. Pero imitar el lenguaje de Milei no alcanza para construir una alternativa. La agresión consigue repercusión inmediata, pero difícilmente produzca una mayoría política. La elección todavía está lejos, aunque parezca que está a la vuelta de la esquina, y dependerá sobre todo de la economía cotidiana. La inflación, el empleo, los salarios y la capacidad de llegar a fin de mes van a pesar más que cualquier foto partidaria. Los movimientos de la semana han dejado una certeza. Nadie quiere llegar tarde al 2027. Los partidos buscan coaliciones y el círculo empresarial está probando nombres nuevos. Globos de ensayo. Lo que todavía no aparece con claridad es un proyecto capaz de transformar esas ambiciones en una propuesta de país. Porque instalar un candidato puede llevar apenas unos meses. Pero construir confianza para gobernar sigue siendo una tarea mucho más difícil.