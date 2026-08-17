El primer ministro británico Burnham, en el centro de un escándalo por suplantación de identidad

FOTO: Burnham habría intercambiado mensajes con alguien que se hizo pasar por jefa de despacho de Trump

LONDRES — El primer ministro británico Andy Burnham se vio envuelto en un escándalo tras intercambiar mensajes con un individuo que se hizo pasar por la jefa de despacho del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según informaciones que comenzaron a circular el lunes.

Un portavoz de Burnham optó por no realizar comentarios al respecto, indicando que las normativas vigentes prohíben discutir sobre "asuntos de seguridad nacional".

De acuerdo con el medio Politico, que citó a cuatro funcionarios no identificados, Burnham creyó que estaba en contacto con Susie Wiles antes de empezar a sospechar de la autenticidad de la comunicación y decidir interrumpirla.

La Casa Blanca, por su parte, aclaró que este incidente no está vinculado a un posible hackeo de los dispositivos de Wiles.

Este episodio se produce en un contexto en el que el año pasado, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una investigación sobre mensajes recibidos por funcionarios electos, ejecutivos de empresas y otras personalidades destacadas, que fueron contactados por un impostor que se hacía pasar por Wiles.

Además, poco después de estos incidentes, el Departamento de Estado emitió advertencias a diplomáticos estadounidenses sobre intentos de suplantación de identidad del secretario de Estado Marco Rubio y posiblemente de otros funcionarios, utilizando inteligencia artificial. Esta advertencia surgió tras el descubrimiento de que alguien que se hacía pasar por Rubio había intentado comunicarse con al menos tres ministros de Relaciones Exteriores, un senador estadounidense y un gobernador.

El FBI también había emitido alertas sobre "actores maliciosos" que emplean inteligencia artificial para suplantar a funcionarios del gobierno.

Burnham, quien asumió como primer ministro hace menos de un mes, ha estado intentando fortalecer las relaciones con la Casa Blanca, recordando que Trump había mostrado interés por el anterior mandatario, Keir Starmer, antes de distanciarse de él.