Cavagliatto reafirma defensa del torneo de 30 equipos en la Liga Profesional argentina

Buenos Aires, 3 octubre (NA) - Juan Manuel Cavagliatto, presidente de Instituto de Córdoba, ha manifestado su firme intención de preservar el formato actual de la Liga Profesional. "Nosotros, como clubes del Interior, vamos a defender con uñas y dientes el torneo de 30 equipos", afirmó.

El titular de la "Gloria", que recientemente obtuvo una destacada victoria por 4 a 1 frente a Independiente en Avellaneda, justificó su postura diciendo: "Hace dos años me lo preguntaron y lo vuelvo a reafirmar, el Interior necesita 30 equipos".

En diálogo con Cadena 3, Cavagliatto explicó las razones detrás de su deseo de mantener el formato actual: "Este tipo de torneos hace que los equipos como nosotros podamos estar en la pelea, que podamos discutir y que la gente del Interior esté contenta".

El debate sobre la cantidad de equipos en la Primera división ha sido recurrente durante al menos una década, desde que se implementó por primera vez el formato con diez equipos más en la temporada 2015.

Recientemente, River presentó un documento con diversas propuestas de modificación para la Liga Profesional, entre las cuales se incluía la reducción gradual de equipos en los próximos años.

Es importante destacar que, con la eliminación de los descensos en 2024 y el cambio a un formato que incluye dos torneos clasificatorios más playoffs por año, la Liga ha pasado de tener 28 a 30 equipos. Para 2019, la categoría contaba únicamente con 24 equipos, tras varios años con más descensos que ascensos. Sin embargo, después de la pandemia, se incrementó nuevamente la cantidad de clubes en la Primera.