Juan Manuel Cerúndolo avanza a tercera ronda en Cincinnati tras vencer a Rinderknech

Buenos Aires, 16 de agosto (NA) – El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo (51°) se impuso en tres sets al francés Arthur Rinderknech (28°), asegurando su lugar en la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati, en Estados Unidos, un torneo clave previo al US Open.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el argentino tuvo que esforzarse durante tres horas y media para conseguir el triunfo por 6-4, 7-6 (3) y 7-6 (5), lo que le permite avanzar a la siguiente etapa.

En la próxima ronda, Cerúndolo se enfrentará al canadiense Félix Auger-Aliassime (4°), un desafío que deberá afrontar el martes 18 de agosto, aunque aún se desconoce el horario del encuentro.

La victoria de "Juanma" fue la única alegría argentina en una jornada complicada, donde sus compatriotas Francisco Cerúndolo (25°), Sebastián Báez (53°) y Marco Trungelliti (91°) no lograron avanzar.

Este año, Cerúndolo ha tenido un desempeño notable, consolidándose en los primeros 70 puestos del ranking ATP, incluyendo una victoria ante el número uno, Jannik Sinner. Su triunfo sobre Rinderknech refuerza su confianza en la cancha.

Juan Manuel Cerúndolo está compitiendo en el Masters de Cincinnati por segunda vez en su carrera. En la edición anterior, quedó eliminado en la primera ronda clasificatoria. En esta ocasión, aunque comenzó con un quiebre en contra que le costó el primer set, mostró una notable capacidad de recuperación.

La igualdad marcó el desarrollo del encuentro, con un segundo set donde el argentino dispuso de seis oportunidades de quiebre, pero no pudo capitalizarlas, lo que lo llevó a un tie-break que ganó 7-3.

En el set decisivo, aunque Cerúndolo enfrentó dos quiebres, también logró romper el servicio de su rival en dos ocasiones, forzando otro tie-break que cerró con su segundo match point.

Con la posibilidad de enfrentarse a un nuevo top 10 y sin puntos que defender en este torneo, el tenista de 24 años ha sumado 34 unidades y se posiciona en el puesto 47° del ranking en vivo, a solo cinco lugares de su mejor clasificación.

El resto de los argentinos tuvo una jornada difícil. Francisco Cerúndolo, quien había expresado su incomodidad durante las sesiones de entrenamiento, fue derrotado por el portugués Nuno Borges (47°) con un doble 6-4, terminando así su participación sin victorias.

Por su parte, Sebastián Báez no pudo superar al estadounidense Learner Tien (12°), cayendo por 3-6 y 6-7 (4), mientras que Marco Trungelliti luchó contra el ex número uno del mundo, el ruso Daniil Medvedev (7°), pero perdió 4-6 y 5-7.

Agencia NA