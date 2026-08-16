Coudet se mostró molesto tras la victoria de River: "Soy respetuoso, pero no boludo"

Buenos Aires, 16 de agosto (NA) -- Eduardo Coudet no ocultó su malestar durante la conferencia de prensa posterior a la victoria de River por 2-0 ante Argentinos Juniors. El entrenador fue abordado por un periodista que le preguntó si había tomado con "cierta liviandad" la racha de derrotas y la caída en la final del Torneo Apertura, lo que generó una fuerte reacción del director técnico.

"No lo digo con ninguna liviandad, no te equivoques", replicó Coudet, quien inmediatamente defendió su postura, afirmando que es consciente de las consecuencias de estar al mando de River. "Sé muy bien en el lugar donde estoy, sé las consecuencias y las asumí. Pongo la cabeza yo y siempre la voy a poner yo", agregó.

El entrenador reiteró que las derrotas no fueron tomadas a la ligera y recordó lo que sucedió tras el partido anterior: "Puse mi cabeza arriba de la mesa el partido pasado", subrayó, destacando su experiencia en el fútbol y la alta exigencia que conlleva dirigir al Millonario. "Soy respetuoso, pero no boludo", afirmó en uno de los momentos más tensos de la conferencia.

Coudet también defendió el trabajo realizado junto a su cuerpo técnico y los jugadores: "¿Vos te creés que yo la paso bien cuando nos ganan? ¿No sé todo lo que me juego?". Añadió: "Yo trabajo todos los días, le doy la seriedad que se merece al trabajo".

Las declaraciones se produjeron después de que River cortara una racha de seis derrotas consecutivas en torneos de AFA al vencer 2-0 a Argentinos Juniors en el Monumental.

Gonzalo Montiel abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo y Ángel Correa, de penal, sentenció el encuentro a los 43 del complemento. Este triunfo significó también los primeros tres puntos del equipo en el Torneo Clausura.