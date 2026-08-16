Coudet se mostró molesto tras la victoria de River: "Soy respetuoso, pero no boludo"
El técnico del Millonario respondió con firmeza a un periodista que cuestionó su manejo tras seis derrotas consecutivas, defendiendo su trabajo y compromiso con el club.
FOTO: Eduardo Coudet tuvo un fuerte cruce en la conferencia de prensa.
Buenos Aires, 16 de agosto (NA) -- Eduardo Coudet no ocultó su malestar durante la conferencia de prensa posterior a la victoria de River por 2-0 ante Argentinos Juniors. El entrenador fue abordado por un periodista que le preguntó si había tomado con "cierta liviandad" la racha de derrotas y la caída en la final del Torneo Apertura, lo que generó una fuerte reacción del director técnico.
"No lo digo con ninguna liviandad, no te equivoques", replicó Coudet, quien inmediatamente defendió su postura, afirmando que es consciente de las consecuencias de estar al mando de River. "Sé muy bien en el lugar donde estoy, sé las consecuencias y las asumí. Pongo la cabeza yo y siempre la voy a poner yo", agregó.
El entrenador reiteró que las derrotas no fueron tomadas a la ligera y recordó lo que sucedió tras el partido anterior: "Puse mi cabeza arriba de la mesa el partido pasado", subrayó, destacando su experiencia en el fútbol y la alta exigencia que conlleva dirigir al Millonario. "Soy respetuoso, pero no boludo", afirmó en uno de los momentos más tensos de la conferencia.
Coudet también defendió el trabajo realizado junto a su cuerpo técnico y los jugadores: "¿Vos te creés que yo la paso bien cuando nos ganan? ¿No sé todo lo que me juego?". Añadió: "Yo trabajo todos los días, le doy la seriedad que se merece al trabajo".
Las declaraciones se produjeron después de que River cortara una racha de seis derrotas consecutivas en torneos de AFA al vencer 2-0 a Argentinos Juniors en el Monumental.
Gonzalo Montiel abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo y Ángel Correa, de penal, sentenció el encuentro a los 43 del complemento. Este triunfo significó también los primeros tres puntos del equipo en el Torneo Clausura.
Lectura rápida
¿Qué dijo Coudet sobre las derrotas?
Coudet expresó que no las tomó a la ligera y asumió las consecuencias de su rol.
¿Cómo reaccionó ante la pregunta del periodista?
Mostró enojo y defendió su trabajo, asegurando que siempre pone su cabeza en juego.
¿Qué significó la victoria ante Argentinos Juniors?
Fue el fin de una racha de seis derrotas y los primeros tres puntos en el Torneo Clausura.
¿Quiénes anotaron en el partido?
Gonzalo Montiel y Ángel Correa, este último de penal, sellaron el triunfo.
¿Qué mensaje dejó Coudet sobre su trabajo?
Dijo que trabaja con seriedad y no permite que se minimice su labor ni la de su cuerpo técnico.
[Fuente: Noticias Argentinas]