Más de 50 funcionarios de Trump poseen patrimonios millonarios, reveló un informe reciente

FOTO: Informe: 57 funcionarios de Trump son ultrarricos, con patrimonios de $100 millones o más

La riqueza ha sido un valor destacado por Donald Trump durante su segundo mandato, siendo apreciada casi tanto como la lealtad. Un nuevo informe del grupo defensor de los consumidores Public Citizen indica que el número de personas con un patrimonio de al menos 100 millones de dólares en su administración es más de cuatro veces el total combinado de los tres presidentes anteriores.

El informe, publicado el lunes, revela que 57 funcionarios en la administración de Trump tienen un patrimonio neto de al menos 100 millones de dólares, lo que incluye a 17 embajadores y 40 personas en posiciones de alto nivel dentro del Poder Ejecutivo.

Al observar el gabinete de Trump, se destaca que ocho de sus 23 miembros cumplen con esta categoría, incluyendo al secretario del Tesoro, Howard Lutnick, y a la secretaria de Educación, Linda McMahon, ambos multimillonarios.

El propio Trump, también multimillonario, ha expresado su preferencia por nombrar a individuos adinerados como una forma de reconocer el éxito financiero. Sin embargo, ahora se enfrenta a un electorado que muestra menos entusiasmo por su gestión económica, especialmente con las elecciones de noviembre a la vista.

Históricamente, los presidentes han buscado el consejo de los más ricos del país y han asignado puestos de liderazgo a algunos de ellos, así como recompensas a partidarios influyentes con embajadas.

El informe menciona a Andrew Mellon, un destacado magnate del aluminio, petróleo y banca de los años 20, quien fue secretario del Tesoro bajo tres presidentes, como un ejemplo de la tendencia de incluir a personas adineradas en el gobierno.

Entre los funcionarios de Trump con patrimonios de al menos 100 millones de dólares están el subsecretario de Defensa, Stephen Feinberg, y la administradora de la Administración de Pequeñas Empresas, Kelly Loeffler, quienes también son multimillonarios. En comparación, las administraciones de George W. Bush y Joe Biden solo incluyeron a cinco funcionarios con patrimonios similares, mientras que la de Barack Obama tuvo a tres.

El informe advierte sobre los problemas que puede conllevar un gobierno compuesto en su mayoría por miembros de la élite económica. Lisa Gilbert, copresidenta de Public Citizen, afirmó que esta situación puede llevar a incentivos erróneos y corrupción, planteando la pregunta de a quién realmente sirven estos líderes.

El informe no incluye a Trump, cuyo patrimonio neto es estimado por Forbes en más de 6.000 millones de dólares, ni a Elon Musk, quien, a pesar de ser la persona más rica del mundo con un patrimonio de aproximadamente 860.000 millones de dólares, ha asesorado a Trump en temas relacionados con la reducción del tamaño del gobierno federal.

Las posiciones de Trump son claras: considera que el éxito financiero demuestra competencia y capacidad de negociación. En sus esfuerzos por incentivar a los multimillonarios, ha impulsado políticas sobre inteligencia artificial y regulaciones financieras que podrían beneficiarlos, además de recortes de impuestos y reducción de cargas regulatorias para grandes inversiones.

A pesar de ello, un reciente sondeo muestra que solo el 32% de los adultos en Estados Unidos aprueba la gestión económica de Trump, una caída respecto al 40% al inicio de su segundo mandato, mientras su partido enfrenta desafíos en las próximas elecciones de noviembre.