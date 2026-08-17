Marjorie Taylor Greene advierte sobre el uso de armas nucleares de EE.UU. contra Irán

FOTO: Marjorie Taylor Greene fue una aliada de Trump: ahora habla de "locura".

Buenos Aires, 17 agosto (NA) — La excongresista estadounidense Marjorie Taylor Greene afirmó que en Washington se están llevando a cabo "reuniones de estrategia" para evaluar la posibilidad de utilizar armas nucleares contra Irán, según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas.

"Sí, leyeron bien. Es real. No estoy especulando, lo sé", publicó en X la exaliada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Greene recordó los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en 1945, que causaron más de 200.000 muertes y dejaron secuelas de radiación, cáncer y malformaciones congénitas, enfatizando que dicha experiencia llevó a la humanidad a prometer "nunca más".

La exlegisladora criticó a la administración de Trump por haber atacado a Irán, a pesar de que los servicios de inteligencia habían determinado que Teherán estaba "muy lejos" de desarrollar un arma nuclear.

Además, advirtió que el uso de armas nucleares por parte de Estados Unidos podría provocar un holocausto que sumiría al mundo en un gran conflicto, depresión económica y un sufrimiento humano sin precedentes.

"La gente tiene que alzar la voz y detener esta locura. EE.UU. no es intocable", afirmó Taylor Greene en un mensaje que captó la atención de la prensa rusa y fue reflejado por el sitio Actualidad RT.