Rally Cordobés: Presentan la 6° fecha de la temporada con sede en Villa María
Será a través de una Conferencia de Prensa este miércoles 19, a las 19:30h, en el Museo del Automóvil Don Iris de Villa María. VIDEO
17/08/2026 | 11:36Redacción Cadena 3
FOTO: Villa María, sede de la 6° Fecha del Rally Cordobés.
El Rally Villa María 2026, se presenta de manera oficial. La competencia que se desarrollará los días 21, 22 y 23 de agosto por la 6ª fecha del campeonato de Rally Cordobés, realizará su Conferencia de Prensa el próximo miércoles 19, a las 19:30h, en el Museo del Automóvil Don Iris de Villa María.
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En el cónclave participarán funcionarios municipales, organizadores y deportistas que representan la actividad. La oportunidad será propicia para conocer detalles de la carrera.
El itinerario del evento prevé recorrer caminos cercanos a Villa María, Villa Nueva, Silvio Pellico y Alto Alegre. Se completarán casi 100 kilómetros de tramos de velocidad, divididos en 7 Pruebas Especiales.
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