Avances en Gaza: Netanyahu y Kushner buscan poner fin a la ofensiva bélica

Buenos Aires, 17 agosto (NA) — El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunió este lunes con Jared Kushner, el yerno y asesor del presidente Donald Trump, con el objetivo de avanzar en la implementación de un plan que busque poner fin a la ofensiva bélica en Gaza, según reportes de medios internacionales.

Las informaciones sobre el encuentro, confirmadas por la Agencia Noticias Argentinas, indican que también estuvo presente el director de la Junta de Paz, Nickolay Mladenov, en una reunión que había sido anunciada previamente el viernes pasado.

Reunión previa en El Cairo

Kushner ya mantuvo conversaciones con una delegación de Hamás, mediadores egipcios y Mladenov en El Cairo.

De acuerdo con una fuente de seguridad egipcia citada por la agencia de noticias EFE en un informe del sitio DW, en esta reunión previa participó el líder de Hamás, Jalil al Haya, quien reafirmó el compromiso con la hoja de ruta de 15 puntos presentada por Trump, que había sido rechazada por Netanyahu el 9 de agosto.

A lo largo de los años, Estados Unidos se había negado a mantener contacto con Hamás, a quien considera una organización terrorista, y que fue responsable del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, lo que desencadenó la actual guerra en Gaza.

El emisario estadounidense subrayó la necesidad de un desarme total del movimiento palestino y que este no tenga participación en el futuro gobierno de Gaza, según fuentes cercanas a estas negociaciones.

Un alto mando de Hamás comentó que el grupo manifestó a Kushner su compromiso con el plan para Gaza y su deseo de que se ejerciera presión sobre Netanyahu, aunque hasta el momento no se han difundido detalles sobre esta nueva reunión.