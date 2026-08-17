FOTO: Javkin defendió las PASO y pidió que la gente conserve el poder de elegir

FOTO: El intendente Pablo Javkin en el acto en honor al General José de San Martín

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, se pronunció a favor de mantener las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como mecanismo para definir candidaturas y ampliar la participación ciudadana.

"Soy bastante partidario de los mecanismos donde la gente tenga más participación", sostuvo Javkin luego del acto realizado este lunes en la Plaza San Martín.

El intendente recordó que fue defensor de las PASO y de la implementación de la boleta única y planteó que el debate actual debería contemplar distintas alternativas, entre ellas la posibilidad de que las primarias no sean obligatorias.

"Yo siempre fui un defensor, lo hicimos con las PASO y con la boleta única, de que el poder a la hora de elegir lo tenga el ciudadano", afirmó.

En ese sentido, Javkin cuestionó los mecanismos internos cerrados de los partidos y sostuvo que la participación ciudadana permite evitar que las candidaturas queden concentradas en las estructuras partidarias.

"Creo que es fundamental que los mecanismos no queden cerrados a la vida de grupos que después monopolizan las internas partidarias y terminan imponiendo los candidatos como era antes", señaló.

El jefe municipal también se refirió a la posibilidad de modificar las características actuales de las primarias y mencionó cuestiones vinculadas con la obligatoriedad y el financiamiento.

"Después, si usted puede establecer un mecanismo no obligatorio, financiamiento, son los matices que están discutiendo, habrá que ver", indicó.

Javkin cuestionó el destino del impuesto a los combustibles.

Durante su contacto con la prensa tras el acto, Javkin también cuestionó el destino de los fondos recaudados a través del impuesto a los combustibles y reclamó que esos recursos sean utilizados para obras y servicios establecidos por ley.

"Cada vez que un rosarino, una rosarina carga combustible, 32% de eso va a un impuesto", afirmó el intendente, quien sostuvo que ese tributo aumentó por encima de la inflación durante los últimos años.

Según planteó, los fondos deberían destinarse a subsidios al transporte, obras del sistema vial, obras del sistema ferroviario y construcción de viviendas.

"Por supuesto, no se aplica nada. Basta ver, eso es muy visible, miren la Circunvalación y se darán cuenta", sostuvo.

Javkin cuestionó que esos recursos permanezcan en depósitos bancarios y planteó una alternativa para que puedan ser utilizados en obras de infraestructura.

"Si el Estado Nacional no está en condiciones, le es muy costoso ejecutar esas obras, bueno, coparticipe ese impuesto al combustible y nosotros ejecutamos esa obra sin ningún problema", afirmó.

El intendente consideró que el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles forma parte de una discusión que debe darse entre el Estado nacional, las provincias y los municipios.