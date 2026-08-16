Temperley se impone 3-0 a Los Andes y celebra el clásico de Lomas en la Primera Nacional

Buenos Aires, 16 de agosto (NA) – Temperley logró una importante victoria en el Clásico de Lomas al vencer 3-0 a Los Andes durante la vigesimoquinta fecha de la Primera Nacional 2026. Este triunfo representa una nueva celebración para el equipo dirigido por Nicolás Domingo, que ya había ganado en el enfrentamiento anterior de este año.

El partido se llevó a cabo en el estadio Alfredo Beranger, donde el destacado fue el experimentado Gabriel Hauche, quien abrió el marcador a los 12 minutos del primer tiempo al desviar un centro en el área. En el inicio del segundo tiempo, Pedro Souto se sumó al ataque y, desde el segundo palo, empujó otro centro para establecer el 2-0.

La situación se tornó más complicada para Los Andes a los cinco minutos del segundo tiempo, cuando el delantero Mauricio Asenjo fue expulsado. Ya en los minutos finales, Fernando Brandan recibió un pelotazo que lo dejó mano a mano con el arquero Sebastián López, y definió con clase para cerrar el encuentro en 3-0.

La victoria desató la alegría de los hinchas del "Gasolero", quienes ya habían festejado en el primer clásico del año, un partido que terminó con una victoria agónica tras un penal fallido por parte del rival. Este resultado afianza a Temperley como uno de los principales candidatos a clasificar al reducido por la Zona B, manteniendo una racha positiva en el inicio de la gestión de Nicolás Domingo.

En la lucha por la cima, Tristán Suárez cosechó su quinto triunfo consecutivo y se posiciona como líder de la Zona B tras derrotar 3-1 a Almirante Brown en el estadio 20 de Octubre. Sebastián Ramírez, Diego Becker y Jonathan Berón anotaron para el local, mientras que Milton Zanotti descontó para la visita, que también terminó con diez jugadores por la expulsión de Gabriel Altamirano.

Con esta victoria, Tristán Suárez alcanzó los 45 puntos y se mantiene en la cima de su grupo, teniendo un partido menos que Gimnasia de Jujuy, su inmediato perseguidor. Almirante Brown se posiciona cuarto en la Zona A, con 38 unidades.

Por su parte, Gimnasia de Jujuy se mantuvo como escolta de Tristán Suárez tras vencer 1-0 a Chaco For Ever. El único gol del encuentro llegó a los 18 minutos del segundo tiempo, cuando Juan Carrizo intentó despejar un centro de Francisco Maidana y terminó anotando en su propia puerta. Además, el mediocampista fue expulsado por doble amarilla a los 41 minutos.

Resultados del día en la fecha 25 de la Primera Nacional.

Domingo 16/8.

Tristán Suárez 3-1 Almirante Brown.

Gimnasia de Jujuy 1-0 Chaco For Ever.

Racing de Córdoba 0-0 San Martín de San Juan.

Central Norte 0-0 Gimnasia y Tiro.

San Martín de Tucumán 2-2 Deportivo Madryn.

Temperley 3-0 Los Andes.

Agencia NA