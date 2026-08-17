Mauro Icardi arremete contra Benjamín Vicuña por sus recientes declaraciones en PH

Buenos Aires, 17 agosto (NA) -- El futbolista Mauro Icardi ha vuelto a ser el centro de atención por sus publicaciones en redes sociales. En esta ocasión, el jugador se dirigió al actor Benjamín Vicuña, expareja de Eugenia "La China" Suárez, tras las declaraciones que hizo en el programa PH: Podemos hablar.

En su intervención, el chileno se mostró muy abierto respecto a la dificultad de que sus hijos, Magnolia y Amancio, vivan a larga distancia y afirmó que "nadie le va a robar" la conexión que tiene con ellos, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.

Las redes sociales interpretaron sus palabras como una respuesta a Icardi, quien no tardó en replicar con un extenso mensaje donde criticó la imagen que el actor proyecta en los medios. "Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra...", expresó.

El futbolista también cuestionó el vínculo que menciona Vicuña, diciendo: "Yo, más que preocuparme porque alguien pueda 'robarte' el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos".

Asimismo, Icardi destacó que la cantidad de días que Vicuña ha pasado con sus hijos en los últimos tres meses es mínima. "Hace casi 3 meses que estamos en Argentina. Casi 80 días. Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos. Pero de esos casi 80 días, solo se pudo estar presente unos 15/20 días. Después, frente a las cámaras, el discurso es otro", argumentó.

Además, insinuó que las declaraciones de Vicuña podrían estar orientadas a atraer la atención mediática para promocionar algún proyecto, afirmando: "Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película".

Para concluir su descargo, Icardi comparó el discurso de Vicuña con el de su expareja, Wanda Nara, diciendo: "Dudosoo, denle un poco de cámara con mi respuesta. La debe andar necesitando, ya que acá en Argentina son tan generosos los programas berretas. Le estarán copiando el discurso a la parte que me compete?? Van por mal camino!!".

Finalmente, Icardi compartió una imagen de su baño, aludiendo irónicamente al apodo que las redes sociales le pusieron a Vicuña cuando la China Suárez lo llamó "El papá del año" en una carta.