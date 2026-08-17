Juego: desestiman la denuncia por extorsión de "Joni" Gómez "por falta de elementos serios"

FOTO: Jonathan Gómez al firmar su contrato con Central en su última etapa en el club de Arroyito.

El fiscal Aquiles Balbis, del MPA de San Lorenzo, desestimó "por falta de elementos serios" la denuncia del futbolista Jonatan Gómez por extorsión presuntamente derivada de las apuestas ilegales. El ex Central había relatado amenazas y hechos de violencia, aunque los análisis de los teléfonos, tanto en cuanto a su contenido como a su posición, no respaldaron su versión. Sí se acreditó, en cambio, un trato frecuente entre Gómez y los presuntos victimarios, que quedaron desvinculados de la acusación.

La denuncia de Jonatan Gómez sostenía que las deudas se habían originado en apuestas y que luego hubo amenazas, incluso la firma forzada de cuatro pagarés. La presentación hablaba de una plataforma de juego online presuntamente no autorizada. La información publicada en julio señalaba que esos pagarés sumaban US$505.000 y que la deuda inicial habría rondado los US$50.000.

Pero la investigación encontró elementos que, según el fiscal, contradicen puntos centrales del relato. Uno de ellos es el análisis de antenas, que indicó que el teléfono atribuido a Gaspar Zayas no salió de Rosario el 29 de octubre, fecha en la que Gómez había denunciado que Zayas lo abordó en Junín y lo llevó contra su voluntad a una escribanía.

Además, aparecieron conversaciones de WhatsApp aportadas por la defensa de Zayas y reconocidas como auténticas por Gómez. Allí, según la resolución, el futbolista coordinaba encuentros, pedía ver los pagarés y recibió fotografías de los cuatro documentos antes de firmarlos. La Fiscalía también sostiene que era Gómez quien proponía modalidades para firmarlos y quien indicaba horarios y ubicación del predio de Sarmiento.

El abogado defensor de los denunciados, José Nanni, sostuvo que la decisión del fiscal fue consecuencia de las distintas medidas de prueba realizadas durante la investigación y de la evidencia aportada por la defensa.

"El fiscal entendió que la denuncia realizada por Jonathan Gómez no revestía el más mínimo indicio de haber sido extorsionado por este grupo de personas", afirmó Nanni en diálogo con Cadena 3 Rosario.

El abogado también cuestionó distintos aspectos del relato del futbolista. "A medida que se fueron haciendo estas medidas probatorias se fue descubriendo que muchos de los extremos que había denunciado el propio Gómez eran absolutamente falsos", sostuvo.

Según Nanni, los documentos fueron firmados de manera voluntaria y no bajo amenazas. "Gómez fue solo a la escribanía, pidió la dirección de la escribanía, firmó de común acuerdo", afirmó.

Respecto del origen de la deuda, el abogado señaló que Gómez había planteado que estaba relacionada con apuestas online, pero aseguró que esa hipótesis no fue acreditada durante la investigación.

"Lo cierto es que eso no fue ni mínimamente acreditado, no hubo ningún tipo de evidencia que acredite que esto se trataba de una deuda por juego clandestino o juego ilegal", sostuvo Nanni.

Entrevista de Hernán Funes