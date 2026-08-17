El legado de Hayden Panettiere: sus memorias y el impacto del abuso en su vida

Buenos Aires, 17 de agosto (NA) -- La noticia del fallecimiento de la actriz Hayden Panettiere, quien murió a los 36 años, ha reavivado el interés por las impactantes revelaciones que compartió en sus memorias, donde expone los acosos que padeció en la industria cinematográfica durante su adolescencia.

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, Panettiere se abrió sobre sus luchas con las adicciones, su depresión y su relación tóxica con Brian Hickerson, quien fue arrestado por ejercer violencia de género en su contra.

La actriz denunció haber sido víctima de acoso en Hollywood

En su libro titulado This Is Me: A Reckoning, Panettiere narra un episodio perturbador ocurrido durante una fiesta en la que un colega la abordó de manera inapropiada cuando ella tenía solo 19 años.

Sin revelar su identidad, la actriz lo describió como un actor y director "muy respetado" que se le acercó mientras se ponía un abrigo, señalando sus partes íntimas y haciendo una broma obscena: "Bajé la mirada y me estremecí: los testículos de este respetado actor, ganador de premios, colgaban de su bragueta abierta."

"No me había hecho daño y estaba segura de que era una broma de borrachos, pero nunca había visto a un hombre adulto hacer algo así. Me quedé impactada", relató en su libro, donde subrayó que se retiró de inmediato para evitar que la situación escalara.

Esa no fue la única experiencia traumática en su vida. Durante un recorrido de prensa para promocionar sus memorias, la estrella de Bring It On reveló que a los 18 años vivió un episodio desconcertante en el barco de un cantante famoso.

"A pesar de que tenía 18 años y me consideraba madura, los lóbulos frontales no se desarrollan completamente hasta los 25 o 26 años. Así que, aunque pensaba que podía tomar decisiones acertadas, no era plenamente consciente de lo que sucedía a mi alrededor", reflexionó en el programa On Purpose with Jay Shetty.

La actriz explicó que subió al barco con una amiga, a quien consideraba su "protectora", pero fue esta quien la llevó a la cama con el famoso cantante. "Ella me metió físicamente en la cama junto a este hombre desnudo que era muy famoso. Para él fue un día cualquiera".

El impacto de aquella experiencia fue profundo para Panettiere, quien se dio cuenta del peligro en el que se encontraba. Aunque logró escapar de la habitación, recordó el terror que sintió al darse cuenta de que no había salida del barco. "No había nadie que fuera a comprender mi situación. Me di cuenta de que esto no era nada nuevo para ellos", concluyó.