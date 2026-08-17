Copa Sudamericana: Boca se enfrenta a Recoleta buscando asegurar su pase a cuartos de final
El 'Xeneize' llega con un sólido triunfo 3-1 en el partido de ida y busca sellar su clasificación a la siguiente ronda.
FOTO: Boca quiere seguir avanzando en la Copa Sudamericana.
Buenos Aires, 17 agosto (NA) -- Boca Juniors se prepara para visitar a Recoleta de Paraguay este martes, con la intención de garantizar su lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el segundo torneo de clubes más relevante de América.
El encuentro, que está previsto para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Defensores del Chaco. La transmisión en vivo estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas, y podrá seguirse a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro asignado para el partido es el uruguayo Andrés Matonte, mientras que en el VAR estará su compatriota Leodán González.
Con una victoria contundente de 3-1 en el partido de ida, Boca se posiciona como el principal favorito para avanzar a la siguiente fase, gracias a los goles anotados por Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores.
En la ronda anterior, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena había logrado su clasificación tras superar a O'Higgins de Chile en una intensa serie de penales.
Sin embargo, en el ámbito local, el equipo atraviesa un momento complicado, ya que actualmente se encuentra fuera de los puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura, tras haber disputado cinco fechas.
Para este crucial encuentro, Boca deberá enfrentar la notable baja de su capitán, Leandro Paredes, quien se encuentra lesionado debido a una dolencia muscular.
Por su parte, Recoleta ha sido una de las sorpresas de la fase de grupos, logrando finalizar primero en su zona, superando a destacados equipos del fútbol sudamericano como Santos de Brasil y San Lorenzo.
Las posibles formaciones y otros detalles del partido
Copa Sudamericana
Octavos de final - vuelta
Recoleta - Boca
Estadio: Defensores del Chaco
Árbitro: Andrés Matonte (Uru)
VAR: Leodán González (Uru)
Hora: 19. TV: ESPN y Disney+ Premium
Formación de Recoleta: Nelson Ferreira; Marcelo Medina, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Pedro Ríos; Juan Falcón, Juan Franco, Ronal Domínguez, Orlín Barreto; Aldo González y Paul Charpentier. DT: Jorge González.
Formación de Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué equipo juega hoy?
Hoy se enfrentan Boca Juniors y Recoleta en la Copa Sudamericana.
¿Cuándo es el partido?
El encuentro está programado para hoy a las 19 horas.
¿Dónde se lleva a cabo?
El partido se jugará en el Estadio Defensores del Chaco en Paraguay.
¿Quiénes son los árbitros?
El árbitro principal es Andrés Matonte y el VAR estará a cargo de Leodán González.
¿Cuál es la situación de Boca?
Boca llega con una ventaja de 3-1 tras el partido de ida, pero enfrenta la baja de su capitán Paredes.
[Fuente: Noticias Argentinas]