Tragedia en Ecuador: cinco muertos y 12 heridos en vuelco de autobús interprovincial

QUITO — Al menos cinco personas perdieron la vida y 12 resultaron heridas de diversas consideraciones tras un accidente de un autobús de transporte interprovincial en la costa de Ecuador, según informaron las autoridades policiales el lunes.

El incidente ocurrió aproximadamente a la medianoche del domingo, cuando el vehículo perdió el control y terminó volcado sobre un costado de la carretera, cerca de la localidad de Puerto Inca, ubicada a 368 kilómetros al suroeste de la capital ecuatoriana.

Entre los fallecidos se encuentran el conductor, la asistente, dos menores y un adulto. Los heridos fueron trasladados a centros médicos públicos para recibir atención, aunque el comunicado no ofreció detalles sobre las causas del accidente.

Los siniestros viales son comunes en este país andino. Hasta la fecha, más de 1.200 personas han muerto en accidentes de tránsito en Ecuador durante el año, muchos de ellos en carreteras. El año pasado, se reportaron 2.354 muertes por esta misma causa, según cifras oficiales.

De acuerdo con el informe de la policía, el autobús perteneciente a la cooperativa Rutas Orenses realizaba el trayecto entre las ciudades de Guayaquil y Machala cuando ocurrió el siniestro. Conductores que transitaban por la zona fueron quienes dieron las primeras alertas sobre el accidente.

Las primeras imágenes divulgadas por medios locales, como la cadena de televisión Teleamazonas, muestran el vehículo fuera de la vía, con la parte delantera hundida en una cuneta.