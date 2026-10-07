Semana Mundial del Espacio 2026: Innovaciones en cohetes y acceso orbital para todos

Buenos Aires, 7 de octubre (NA) – La Semana Mundial del Espacio 2026 pone el foco en la evolución tecnológica que ha facilitado el acceso a la órbita terrestre, según reportan medios internacionales.

El avance de los lanzadores reutilizables, la notable disminución de los costos de lanzamiento y la llegada de numerosas empresas privadas, así como iniciativas universitarias, han transformado de manera significativa el sector espacial.

Aarti Holla-Maini, directora de la Oficina de Asuntos Espaciales de las Naciones Unidas (UNOOSA), destacó que un número sin precedentes de países e instituciones ahora puede utilizar la tecnología orbital para diversas aplicaciones, como la observación de la Tierra, las telecomunicaciones y la búsqueda de soluciones a problemáticas terrestres.

Los datos generados por la infraestructura satelital son cruciales para la navegación, la previsión del clima, la conectividad global, la gestión de desastres naturales y el monitoreo del medio ambiente.

El propósito principal de esta nueva etapa es garantizar que los beneficios que ofrece el espacio no queden restringidos a las naciones con mayores recursos económicos y tecnológicos.

Para resaltar esta transformación, Google conmemoró el 6 de octubre con un doodle que presenta la nebulosa Rosebud, una imagen capturada por el telescopio espacial James Webb de la NASA.

Esta iniciativa se inscribe en la Semana Mundial del Espacio, oficialmente proclamada por la Asamblea General de la ONU el 6 de diciembre de 1999 mediante la Resolución 54/68.

El período elegido, que va del 4 al 10 de octubre, conmemora dos hitos importantes en la exploración espacial.

El 4 de octubre de 1957 marcó el lanzamiento del Sputnik 1, el primer satélite artificial de la Tierra. Diez años después, el 10 de octubre de 1967, entró en vigor el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, que establece normas para el uso pacífico de la Luna y otros cuerpos celestes.

La edición de 2026 también coincide con el centenario de un avance clave en la ingeniería de propulsión, ya que el 16 de marzo de 1926, el físico estadounidense Robert H. Goddard realizó la primera prueba exitosa de un cohete propulsado por combustible líquido en Auburn, Massachusetts, sentando así las bases para el transporte espacial moderno.

Bajo el lema "Rocket Revolution" ("La revolución de los cohetes"), la edición 2026 prevé más de 50.000 actividades en más de 100 países.

Las actividades incluyen talleres escolares, experimentos prácticos y exposiciones destinadas a inspirar vocaciones científicas entre los jóvenes.

En el ámbito internacional, centros de divulgación como el Kennedy Space Center Visitor Complex en Florida han programado jornadas especiales enfocadas en los avances de la industria espacial.

En Europa, la ciudad española de Sevilla ofrece más de 40 actividades, que incluyen conferencias y encuentros con investigadores, para acercar los avances espaciales al público en general.