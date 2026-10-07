Israel recordó a las víctimas del ataque de Hamás, en un nuevo aniversario

FOTO: Festival que recordó a las víctimas del 7 de octubre de 2023.

Israel homenajeó este miércoles a las víctimas del ataque terrorista perpetrado hace tres años por el movimiento radical islamista palestino Hamás.

Los actos anteceden a unas elecciones marcadas por el recuerdo de esos hechos del 7 de octubre de 2023, informan medios internacionales.

Aquel día, 1.221 personas fueron asesinadas en Israel por terroristas de Hamás con armas de fuego, cohetes y granadas.

En el mismo sitio del festival musical Nova, donde ese día de 2023 se infiltraron terroristas de esa organización proiraní, familiares bajaron la cabeza en un momento de silencio a las 06H29 (03H29 GMT), rodeados de retratos de víctimas y flores.

El episodio también se recordaba en el kibutz Kfar Aza, cerca de la frontera con Gaza, donde 64 personas fueron asesinadas y 18 secuestradas durante el fatídico asedio, precisa un informe del sitio RFI.

Los miembros de Hamás también tomaron 251 rehenes que llevaron a Gaza, de los cuales 44 estaban muertos.

Los actos oficiales se celebraron en Jerusalén el lunes, una fecha fijada por el gobierno conforme al calendario judío y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, participó de la actividad.

Los eventos se realizan bajo una seguridad reforzada, a tres semanas de las elecciones generales en Israel y una semana después del fallido ataque contra un avión con destino a Tel Aviv.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció el martes que el Ejército de Israel estaba en alerta por información “de inteligencia sobre las intenciones de Hamás de intentar realizar ataques y operaciones terroristas” por el aniversario.

Israel celebrará elecciones generales el 27 de octubre por primera vez desde los ataques, y las encuestas anticipan una difícil contienda para el primer ministro Netanyahu, quien los últimos tres años lanzó la ofensiva masiva contra Gaza, y ataques contra Líbano e Irán.

Uno de sus rivales es Naftali Bennett, un ex primer ministro que acusa a Netanyahu de no haber evitado los ataques.

“Esto fue un fracaso colosal del Estado de Israel, que fue fundado para defender a los judíos en nuestra tierra”, declaró Bennett a periodistas en el sitio del festival Nova.

Omer Shem Tov, el rehén que vivió para contarlo en un libro

Omer Shem Tov estuvo cautivo durante 505 días y lo relató en un libro -resalta este miércoles el sitio RFI- en el que relata que cuando llegaron a Gaza, “veía manos que se extendían hacia la parte trasera de la camioneta” que lo trasladaba para intentar tomarse de él o de otros rehenes.

“Después de pasar 53 días en distintos apartamentos me llevaron inmediatamente a un túnel. El primer túnel en el que estuve se encontraba a 40 metros bajo tierra. Estaba encerrado en una celda diminuta y estrecha. Viví en completa oscuridad durante 50 días seguidos. En un momento llegué a pensar que me había quedado completamente ciego”, reveló y dijo que, después de 50 días en esa celda, fue trasladado a un túnel un poco más grande.

“Allí había la mayor parte del tiempo entre cuatro y cinco terroristas, a veces más. Y durante 400 días permanecí en el mismo lugar, por milagro. Me convertí en su esclavo. Excavaba para ellos dentro de los túneles. Transportaba bombas de un lugar a otro. Cargaba enormes cantidades de comida con mis propias manos, al menos, diría yo, unas 500 cajas de ayuda de la ONU, que distribuía por el túnel para los terroristas”, continuó.

Explicó que, ante la insoportable situación, decidió hacerse fuerte en su interior y se propuso seguir viviendo, soportando toda clase de tormentos, hasta combinar su rabia y odio contra los terroristas con la empatía hacia la población civil de Gaza que sufre las consecuencias de vivir dominados por una organización de las características de Hamás.

Comentó esto último cuando, durante la entrevista con RFI se le mencionó el saldo de 74.000 muertos en Gaza producto de la mencionada contraofensiva israelí, a lo largo de los tres años posteriores a aquella incursión.