Senador estadounidense denuncia ocultamiento de costos de la guerra en Irán por parte de la Casa Blanca
El legislador demócrata Chris Murphy viajó expresamente con el propósito de visitar una base militar de su país en Qatar pero le impidieron el ingreso.
FOTO: La Casa Blanca.
Buenos Aires, 7 octubre (NA) — El senador demócrata estadounidense Chris Murphy denunció que el Pentágono le impidió acceder a una base militar clave en Qatar durante su reciente visita a Medio Oriente.
Además, Murphy acusó a la Casa Blanca de ocultar tanto los costos como las consecuencias de la guerra contra Irán, según reportes de la Agencia Noticias Argentinas.
En declaraciones a la prensa en Riad, que fue la segunda etapa de su viaje a Qatar y Arabia Saudí, el senador manifestó que se le negó el acceso a la base aérea de Al Udeid.
"Este viaje me ha confirmado que se está llevando a cabo una campaña activa, sin precedentes e inconstitucional para ocultar al Congreso y al pueblo estadounidense los costes y las implicaciones de esta guerra," expresó.
La base aérea de Al Udeid es la más grande que posee Estados Unidos en la región y ha sido blanco de ataques por parte de Irán desde el inicio del conflicto a finales de febrero, como lo destacó Xinhua.
Colisión legislativa con la conducción del Pentágono
Varios otros legisladores también han criticado al Pentágono por su falta de transparencia respecto a los costos, la estrategia y las bajas relacionadas con esta guerra, que ya lleva más de siete meses en curso.
Al ser consultado sobre este asunto, un funcionario de alto rango del Pentágono indicó que la oficina de Murphy había sido informada antes del viaje que no contaría con el respaldo del departamento para acceder a la base, de acuerdo con una directiva emitida en marzo por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que limita los viajes a la región.
Lectura rápida
¿Qué afirmó el senador Chris Murphy?
Denunció que el Pentágono le impidió visitar una base militar en Qatar y criticó la falta de transparencia sobre la guerra en Irán.
¿Dónde realizó su declaración?
En Riad, durante su viaje a Qatar y Arabia Saudí.
¿Qué base militar no pudo visitar?
La base aérea de Al Udeid, la mayor de Estados Unidos en la región.
¿Qué acusa Murphy a la Casa Blanca?
De ocultar los costos y las implicaciones de la guerra contra Irán.
¿Cómo respondió el Pentágono a las críticas?
Un alto cargo afirmó que la oficina de Murphy fue informada de la restricción para acceder a la base.
[Fuente: Noticias Argentinas]