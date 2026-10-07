Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este miércoles 7 de octubre

Alertas

No se han emitido alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza se presenta con nubes cubiertas, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 14°, y la humedad se encuentra en un 62%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, mientras que el viento sopla a 6 m/s desde el suroeste. La presión atmosférica es de 1012 hPa.

El clima hoy miércoles 7 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, lo que podría generar una sensación de frescura durante el día. No se prevén lluvias significativas para hoy, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán cambios en las condiciones climáticas. Para el jueves 8 de octubre, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 13°, con lluvias ligeras. El viernes 9 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 9° y 14°, también con lluvias ligeras. El sábado 10 de octubre, se prevé una mínima de 9° y una máxima de 15°, continuando con lluvias ligeras. Para el domingo 11 de octubre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 20°, con condiciones de lluvias ligeras nuevamente. Finalmente, el lunes 12 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 18°, con lluvias moderadas.