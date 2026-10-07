En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este miércoles 7 de octubre

Este miércoles 7 de octubre, Mendoza presenta un clima mayormente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 12° y 21°. Se prevé un día fresco y ventoso, con condiciones de lluvia para los próximos días.

07/10/2026 | 12:22Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 7 de octubre

FOTO: Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 7 de octubre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se han emitido alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza se presenta con nubes cubiertas, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 14°, y la humedad se encuentra en un 62%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, mientras que el viento sopla a 6 m/s desde el suroeste. La presión atmosférica es de 1012 hPa.

El clima hoy miércoles 7 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, lo que podría generar una sensación de frescura durante el día. No se prevén lluvias significativas para hoy, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán cambios en las condiciones climáticas. Para el jueves 8 de octubre, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 13°, con lluvias ligeras. El viernes 9 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 9° y 14°, también con lluvias ligeras. El sábado 10 de octubre, se prevé una mínima de 9° y una máxima de 15°, continuando con lluvias ligeras. Para el domingo 11 de octubre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 20°, con condiciones de lluvias ligeras nuevamente. Finalmente, el lunes 12 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 18°, con lluvias moderadas.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf