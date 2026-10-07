Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este miércoles 7 de octubre

Alertas

No se reportan alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 27° y una sensación térmica similar. La humedad se encuentra en un 57%, lo que contribuye a la sensación de calor. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 3 m/s desde el norte.

El clima hoy miércoles 7 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 16° y una máxima de 29°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una humedad que podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más elevada. No se esperan lluvias significativas durante el día, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán cambios en el clima. Para el jueves 8 de octubre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 24° con lluvias ligeras. El viernes 9 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 14° y 20°, también con lluvias ligeras. El sábado 10 de octubre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 22° con nubes dispersas. Finalmente, el domingo 11 de octubre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 22° con lluvias ligeras.