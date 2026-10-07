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Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este miércoles 7 de octubre

Este miércoles 7 de octubre, Santa Fe presenta un clima cálido con lluvias ligeras y temperaturas que alcanzan los 27°. Se espera un cambio en el tiempo para los próximos días, con lluvias intensas.

07/10/2026 | 12:16Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: lluvias y temperaturas cálidas para el 7 de octubre

FOTO: Clima en Santa Fe: lluvias y temperaturas cálidas para el 7 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en este momento.

Ahora

En la actualidad, el estado del cielo en Santa Fe es de light rain, con una temperatura de 27°. La sensación térmica asciende a 29°, mientras que la humedad se sitúa en un 69%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 7 m/s desde el noreste. La presión atmosférica es de 1005 hPa.

El clima hoy miércoles 7 de octubre

Para este miércoles 7 de octubre, se prevé una temperatura mínima de 19° y una máxima de 27°. Las condiciones de viento, con una velocidad de 7 m/s, junto a la humedad del 69%, pueden generar una sensación térmica más elevada. Las lluvias ligeras continuarán durante el día, lo que podría afectar la visibilidad en algunos momentos.

Pronóstico extendido

En los próximos días, se anticipa un cambio significativo en las condiciones climáticas. El jueves 8 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 19°, con heavy intensity rain. Para el viernes 9 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 16°, con overcast clouds. El sábado 10 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 19°, con light rain. El domingo 11 de octubre, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 19°, con broken clouds. Finalmente, el lunes 12 de octubre, la mínima será de 10° y la máxima de 21°, con clear sky.

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