Toque de queda y prohibición de alcohol para tropas de EE. UU. en Japón tras homicidio en Okinawa

FOTO: Base militar de Estados Unidos en Okinawa, al sur de Japón.

Buenos Aires, 7 octubre (NA) -- La cúpula militar de los Estados Unidos ordenó este miércoles un régimen estricto de toque de queda y la prohibición absoluta de ingerir bebidas alcohólicas durante un mes para toda su tropa establecida en Okinawa, al sur de Japón.

La medida dispuesta por la administración de Donald Trump se adoptó tras la detención del efectivo David Jacob Ballard, de 20 años, acusado como el responsable de la muerte violenta de Anna Yagi (39), hallada sin vida en el interior de un establecimiento hotelero de la ciudad de Naha.

La determinación fue comunicada por el general Benjamin T. Watson, al frente de la III Fuerza Expedicionaria de Marines, quien detalló que la totalidad de los soldados en la región deberá cumplir además con capacitaciones obligatorias en materia de conducta.

Frente al hecho, los ejercicios operativos del contingente norteamericano en el territorio asiático quedaron interrumpidos por un lapso de 48 horas mientras se realizan los entrenamientos internos.

Además, Watson lamentó lo acontecido y reconoció el impacto directo en el vínculo con la comunidad: "Cualquier interacción con nuestros vecinos contribuye a construir o socavar la confianza, que es esencial para nuestros equipos. Ahora esta confianza se ha visto dañada y esto afecta a la fortaleza de la alianza y la seguridad en la región".

El gobernador de la isla, Genta Koja, acompañó la indignación de la sociedad japonesa ante el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, a quien le exigió la intervención urgente del gobierno central para asegurar la disciplina de las tropas y aminorar los trastornos cotidianos.