Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este lunes 17 de agosto

El clima en Córdoba para este lunes 17 de agosto se caracteriza por la presencia de lluvias ligeras y temperaturas frescas. La temperatura actual es de 12°, con una sensación térmica de 11°. La humedad se encuentra en un 91%, lo que contribuye a una atmósfera bastante húmeda. El viento sopla a 2 m/s desde el oeste, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10 kilómetros.

Durante el día, se prevé que la temperatura mínima sea de 10° y la máxima de 14°. Las condiciones de lluvia ligera persistirán a lo largo del día, lo que podría afectar las actividades al aire libre. La presión atmosférica se mantiene en 1020 hPa, lo que indica un ambiente relativamente estable, aunque la humedad alta puede generar una sensación de frío.

En cuanto al pronóstico extendido, para el martes 18 de agosto se anticipa un clima más favorable, con una mínima de 9° y una máxima de 17°. El cielo estará parcialmente nublado, lo que permitirá que el sol asome en algunos momentos del día. El miércoles 19 de agosto, las temperaturas seguirán en ascenso, con mínimas de 8° y máximas de 19°, aunque se espera un cielo mayormente nublado.

Para el jueves 20 de agosto, el clima se tornará más cálido, con mínimas de 10° y máximas de 25°, y se prevé un cielo despejado. Finalmente, el viernes 21 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 10° y 17°, con cielo nublado. Es recomendable estar atentos a los cambios en las condiciones climáticas, especialmente en los días que se anticipan más cálidos.