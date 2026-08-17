Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este lunes 17 de agosto

Este lunes 17 de agosto, el clima en Tucumán se caracteriza por un ambiente fresco y nublado. La temperatura actual es de 13°, con una sensación térmica de 13°. La humedad se encuentra en un 88%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la región. El viento sopla a 2.57 m/s desde el suroeste, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 9° y una máxima de 13°. Las condiciones de cielo permanecerán mayormente nubladas, lo que podría influir en la percepción térmica. La presión atmosférica se mantiene en 1015 hPa, lo que indica estabilidad en el clima actual.

Para los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones climáticas. El martes 18 de agosto, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 18°, con posibilidad de lluvias ligeras. El miércoles 19 de agosto, las temperaturas oscilarán entre 10° y 16°, con lluvias moderadas. A partir del jueves 20 de agosto, se prevé un aumento en las temperaturas, alcanzando una mínima de 9° y una máxima de 25°, con cielo despejado.

El viernes 21 de agosto, las temperaturas continuarán en ascenso, con una mínima de 12° y una máxima de 22°, manteniendo el cielo despejado. Este cambio en las condiciones meteorológicas sugiere un fin de semana más cálido y agradable para los habitantes de Tucumán.