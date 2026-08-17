Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este lunes 17 de agosto
Este lunes 17 de agosto, la temperatura en CABA oscilará entre 11° y 14°. Se espera cielo nublado y condiciones de viento moderado. La humedad alcanzará el 80%, afectando la sensación térmica.
FOTO: Estado del tiempo en CABA para el lunes 17 de agosto
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.
Ahora
En este momento, el cielo en CABA presenta nubes cubiertas, con una temperatura actual de 12° y una sensación térmica de 11°. La humedad es del 80%, lo que genera una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 5 m/s desde el sureste.
El clima hoy lunes 17 de agosto
Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 12° y una máxima de 15°. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar los 5 m/s. La humedad alta podría hacer que la sensación térmica se sienta más fría de lo que indica el termómetro. No se prevén lluvias durante el día.
Pronóstico extendido
Para los próximos días, el pronóstico indica: Martes 18 de agosto: mínima 8°, máxima 14°, cielo nublado. Miércoles 19 de agosto: mínima 9°, máxima 13°, cielo parcialmente nublado. Jueves 20 de agosto: mínima 6°, máxima 11°, cielo parcialmente nublado. Viernes 21 de agosto: mínima 7°, máxima 12°, cielo parcialmente nublado.
Lectura rápida
¿Cuál es la temperatura actual en CABA?
La temperatura actual es de 12°.
¿Qué condiciones meteorológicas hay en este momento?
El cielo está cubierto y la humedad es del 80%.
¿Cuál será la temperatura máxima hoy?
La temperatura máxima prevista es de 15°.
¿Qué se espera para mañana?
Para mañana, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 14° con cielo nublado.
¿Hay alertas meteorológicas vigentes?
No hay alertas meteorológicas para hoy.