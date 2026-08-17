Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este lunes 17 de agosto

FOTO: Estado del tiempo en CABA para el lunes 17 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en CABA presenta nubes cubiertas, con una temperatura actual de 12° y una sensación térmica de 11°. La humedad es del 80%, lo que genera una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 5 m/s desde el sureste.

El clima hoy lunes 17 de agosto

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 12° y una máxima de 15°. Las condiciones de viento se mantendrán moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar los 5 m/s. La humedad alta podría hacer que la sensación térmica se sienta más fría de lo que indica el termómetro. No se prevén lluvias durante el día.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica: Martes 18 de agosto: mínima 8°, máxima 14°, cielo nublado. Miércoles 19 de agosto: mínima 9°, máxima 13°, cielo parcialmente nublado. Jueves 20 de agosto: mínima 6°, máxima 11°, cielo parcialmente nublado. Viernes 21 de agosto: mínima 7°, máxima 12°, cielo parcialmente nublado.