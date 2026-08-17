El sueño de la casa propia: Argentina quedó entre los peores del mundo para acceder a una vivienda

Por Federico Albarenque

El acceso a la vivienda propia se convirtió en un desafío cada vez mayor para las familias argentinas. Un ranking internacional elaborado con datos de ONU-Hábitat ubicó al país en el puesto 169 entre 181 naciones, entre los mercados inmobiliarios menos accesibles del mundo.

De acuerdo con el indicador, un hogar argentino necesitaría destinar el equivalente a 22,7 años de todos sus ingresos para comprar una vivienda. La cifra casi duplica el promedio mundial, estimado en 11,2 años, y coloca al país entre los 15 con mayores dificultades.

• Qué mide el ranking

La clasificación compara el precio promedio de una propiedad con el ingreso anual promedio de los hogares. El resultado permite estimar cuántos años de ingresos completos serían necesarios para pagar una vivienda, bajo el supuesto de que todo el dinero ganado se destinara exclusivamente a esa compra.

Cuanto menor es el número, más accesible resulta el mercado inmobiliario. En el caso argentino, los 22,7 años reflejan la profunda brecha entre los salarios y el valor de las propiedades.

• Argentina, rezagada en Sudamérica

La comparación regional también muestra una situación desfavorable. Venezuela registra una relación de 18,9 años; Brasil, de 18,3; Colombia, de 17,5; y Chile, de 15,6.

La distancia es todavía mayor frente a Uruguay, donde se requieren 13,7 años de ingresos; Ecuador, con 11,1; y Bolivia, con 10,5, uno de los registros más favorables de América del Sur.

Aunque el acceso a la vivienda representa un problema extendido en la región, Argentina aparece como uno de los países más rezagados.

• Los extremos del ranking mundial

Siria encabeza la lista de los mercados menos accesibles: allí serían necesarios 86,7 años de ingresos para alcanzar el valor de una vivienda. Le siguen Sri Lanka, con 40,8 años, y China, con 34,6. Corea del Sur, Tailandia, Vietnam y Filipinas también figuran entre los países con mayores dificultades.

En el otro extremo se encuentran Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, con una relación de apenas tres años de ingresos. Estados Unidos aparece en el séptimo puesto, con 4,5 años, mientras que Australia registra 7,5 y el Reino Unido, 8,3.

Algunas economías europeas presentan indicadores menos favorables pese a sus elevados niveles de ingresos: Portugal necesita 12,6 años; Francia, 11,8; Luxemburgo, 11,5; y Alemania, 10,7.

• Construir una casa requiere casi 12 años de salarios

La dificultad no se limita a la compra de una propiedad terminada. Un relevamiento de la Asociación Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (Apymeco) estimó que levantar una vivienda de 100 metros cuadrados cuesta alrededor de $228,6 millones.

Si se compara ese monto con el salario neto promedio de los trabajadores estables, que en junio alcanzó los $1.590.179, se necesitarían casi 144 sueldos completos para afrontar la construcción.

Eso equivale a cerca de 12 años de ingresos destinados exclusivamente a la obra. El cálculo, además, no incluye el terreno, el IVA ni otros gastos que podrían elevar considerablemente el costo final.

• Las barreras para acceder a un crédito hipotecario

Los créditos hipotecarios recuperaron protagonismo en los últimos años, pero continúan fuera del alcance de una parte importante de los trabajadores.

Simulaciones realizadas sobre préstamos del Banco Nación para adquirir una propiedad de US$100.000 indican que los ingresos familiares exigidos pueden superar ampliamente el salario promedio. El requisito varía según el plazo elegido y si el solicitante cobra sus haberes en la entidad.

En algunos casos, se necesitan ingresos mensuales superiores a $3,2 millones, mientras que en otros la exigencia se acerca a $4,7 millones. Esto obliga a muchas familias a sumar dos o más salarios para cumplir con las condiciones bancarias.

Los datos sobre compra, construcción y financiamiento coinciden en un mismo diagnóstico: alcanzar la vivienda propia demanda recursos que gran parte de los hogares argentinos no posee. Con una relación de 22,7 años de ingresos, el país se mantiene entre los mercados inmobiliarios menos accesibles del mundo.