Alertas naranja y amarilla por un fuerte temporal de nieve, tormentas y ráfagas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por intensas nevadas en la región cordillerana, precipitaciones con ocasional caída de granizo en el Litoral y ráfagas que podrían superar los 130 km/h en el Norte.
17/08/2026 | 10:16Redacción Cadena 3
FOTO: Alertas naranja y amarilla por temporal de nieve, tormentas y vientos.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes una serie de alertas de carácter naranja y amarilla que afectan a diversas provincias del país, producto de un frente de inestabilidad que provocará nevadas, tormentas severas y fuertes ráfagas de viento.
El aviso de nivel naranja por nieve abarca gran parte de la provincia de Mendoza, donde se pronostican precipitaciones persistentes con acumulados de entre 10 y 25 centímetros. Las autoridades advirtieron que en las áreas de menor altitud el fenómeno podría presentarse en forma de lluvia o aguanieve.
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Atención conductores. Córdoba mantiene el alerta por lluvias, lloviznas y nieblas hasta el martes
Según el informe de la Policía de Córdoba e HidroCordoba, se esperan precipitaciones y visibilidad reducida en diversos sectores de la provincia. Las autoridades recomiendan extremar las precauciones al circular.
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En paralelo, rige una alerta amarilla por nevadas para las zonas cordilleranas de Neuquén, Mendoza, San Juan y La Rioja. En las altas cumbres cuyanas se proyectan marcas de acumulación de hasta 60 centímetros, panorama que estará acompañado por una sensible reducción de la visibilidad ante el levantamiento del manto blanco por el viento. En Neuquén y el sur de Santa Cruz, las previsiones oscilan entre los 5 y 30 centímetros de nieve acumulada.
Por otra parte, la franja del Litoral se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas de variada intensidad. Las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes prevén el desarrollo de lluvias intermitentes, abundante caída de agua en lapsos breves, actividad eléctrica, ráfagas e incluso granizo puntual. Los registros de precipitación podrían alcanzar entre 60 y 80 milímetros, con mayor impacto sobre el territorio entrerriano y el sur correntino.
Finalmente, el organismo oficial activó una alerta amarilla por vientos intensos que comprende las zonas de alta montaña de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. Se esperan vientos del sector oeste con velocidades promedio de entre 60 y 80 km/h, acompañados por ráfagas extraordinarias que podrían alcanzar los 130 km/h.
Lectura rápida
¿Qué alertas emitió el SMN? El SMN emitió alertas de carácter naranja y amarilla por nevadas, tormentas severas y vientos intensos.
¿A quiénes afectan las alertas? Afectan a diversas provincias del país, incluyendo Mendoza, Neuquén, San Juan, La Rioja, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.
¿Cuándo se emitieron las alertas? Las alertas fueron emitidas este lunes por el SMN.
¿Cómo se manifestarán las nevadas? Se pronostican nevadas con acumulados de entre 10 y 60 centímetros en diferentes provincias, y en áreas de menor altitud podría haber lluvia o aguanieve.
¿Por qué son importantes estas alertas? Son importantes porque advierten sobre condiciones climáticas severas que pueden afectar la seguridad y la visibilidad en las regiones afectadas.