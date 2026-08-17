Hallaron muertos a un padre y su hijo en una casa de Córdoba: investigan qué pasó

FOTO: Investiga la Fiscalía de Río Tercero la muerte de un padre y su hijo hallados con disparos

Un hombre de 89 años y su hijo de 63 fueron encontrados muertos en una vivienda de la localidad cordobesa de Corralito.

Investiga la Fiscalía de Río Tercero. Ambos fueron encontrados con heridas de arma de fuego.

En el lugar del hallazgo se logró el secuestro de un arma de 9 milímetros y varias vainas servidas. La principal hipótesis que maneja la Fiscalía es que se trataría de un homicidio seguido de suicidio.

A pesar de esta hipótesis, el expediente se ha caratulado como muerte de etiología dudosa. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias que rodean esta tragedia familiar.

Informe de Francisco Centeno.