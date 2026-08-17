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Hallaron muertos a un padre y su hijo en una casa de Córdoba: investigan qué pasó

Tenían 89 y 63 años. En la vivienda, secuestraron un arma y varias vainas servidas.

17/08/2026 | 11:35Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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    Audio. Hallaron muertos a un padre y su hijo en una casa de Córdoba: investigan qué pasó

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Un hombre de 89 años y su hijo de 63 fueron encontrados muertos en una vivienda de la localidad cordobesa de Corralito.

Investiga la Fiscalía de Río Tercero. Ambos fueron encontrados con heridas de arma de fuego.

En el lugar del hallazgo se logró el secuestro de un arma de 9 milímetros y varias vainas servidas. La principal hipótesis que maneja la Fiscalía es que se trataría de un homicidio seguido de suicidio.

A pesar de esta hipótesis, el expediente se ha caratulado como muerte de etiología dudosa. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias que rodean esta tragedia familiar.

Informe de Francisco Centeno.

Lectura rápida

¿Quiénes fueron encontrados muertos? Un hombre de 89 años y su hijo de 63.

¿Dónde ocurrió el hallazgo? En una vivienda de la localidad cordobesa de Corralito.

¿Qué investiga la Fiscalía? La Fiscalía de Río Tercero investiga el caso y maneja la hipótesis de un homicidio seguido de suicidio.

¿Qué se encontró en el lugar? Se secuestró un arma de 9 milímetros y varias vainas servidas.

¿Cómo se caratuló el expediente? Se caratuló como muerte de etiología dudosa mientras continúan las investigaciones.

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