Irán desestima el vencimiento del memorando con EE.UU. por violaciones a los acuerdos

Buenos Aires, 17 de agosto (NA) — Irán manifestó este lunes que no le preocupa el vencimiento del plazo estipulado en el memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos para negociar un acuerdo de paz permanente, argumentando que las violaciones cometidas por la parte estadounidense han hecho que el acuerdo pierda relevancia, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

"El plazo de 60 días para las conversaciones es irrelevante", afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, durante una rueda de prensa, según lo recogido por la agencia IRNA.

El diplomático agregó que "la aplicación (del acuerdo) se encuentra totalmente paralizada por las flagrantes violaciones" de Estados Unidos respecto al memorando firmado el 17 de junio.

El memorando de entendimiento contemplaba el cese de hostilidades, la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento de la prohibición sobre la venta de petróleo iraní en mercados internacionales y el fin del bloqueo a los puertos y buques iraníes, entre otros aspectos.

El texto de 14 puntos también establecía un periodo de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear de Irán y el levantamiento total de sanciones.

"Las negociaciones nunca llegaron a iniciarse porque Estados Unidos, apenas unas semanas después de firmar el memorando de entendimiento, cometió violaciones flagrantes y generalizadas de su texto, por lo que el plazo de 60 días para las conversaciones ya no es pertinente", añadió Bagaei.

En una entrevista con la televisión iraní, un alto comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) abogó la noche del domingo por una "reorganización, modernización y desarrollo de la doctrina de defensa de la República Islámica".

"De ahora en adelante, toda acción que emprendamos, incluso si es defensiva, debe tener un carácter ofensivo", enfatizó el subcomandante de la IRGC para Asuntos Políticos, Yadollah Javani.

Finalmente, señaló que las fuerzas armadas iraníes "adoptarán enfoques transformadores", según un informe del sitio DW.