Un dron desconocido de Bielorrusia genera alerta en Lituania y cierra aeropuerto de Vilna

Buenos Aires, 3 de octubre (NA) -- Un dron no identificado procedente de Bielorrusia generó una intensa alerta de seguridad en Lituania, lo que llevó al cierre temporal del aeropuerto internacional de la capital, Vilna. La anomalía detectada en los radares activó de inmediato los protocolos de emergencia del país báltico ante la sospecha de una nueva incursión en su espacio soberano.

La gravedad del incidente requirió la intervención urgente de los aviones de combate de la OTAN que resguardan la región del mar Báltico. Los cazas aliados despegaron en una misión de interceptación y reconocimiento para localizar el presunto artefacto, en un contexto de máxima tensión debido a la cercanía con el territorio bielorruso.

El jefe del Centro Nacional para la Gestión de Crisis (NKMC), Vilmantas Vitkauskas, confirmó oficialmente que las fuerzas militares se desplegaron para cumplir con la tarea de reconocimiento. Vitkauskas admitió a los medios públicos locales que la naturaleza exacta del objeto detectado sigue siendo un misterio para las agencias de seguridad.

Según el reporte oficial, el rastro del objeto sospechoso se perdió de las pantallas de control poco tiempo después de desatar la alarma generalizada. Aunque las autoridades confirmaron que la amenaza inmediata ha cesado, equipos especializados continúan con las labores de rastreo en el terreno para descartar que se haya producido una caída.

Los analistas de defensa evalúan con cautela los datos de los radares, ya que las lecturas arrojaron algunas dudas sobre el tipo de amenaza. Vitkauskas explicó que la velocidad registrada por el sistema de vigilancia aérea era notablemente inferior a la que suelen desarrollar las aeronaves no tripuladas convencionales.

Frente a estas variables, el abanico de hipótesis de los investigadores se mantiene abierto e incluye factores de diversa índole. El personal de control evalúa si la falsa alarma pudo originarse por fenómenos climáticos inusuales en las capas atmosféricas o, incluso, por el desplazamiento masivo de bandadas de aves migratorias.

Este incidente se produce en un contexto de extrema susceptibilidad para el gobierno lituano, que hace apenas quince días debió neutralizar un dron real en su territorio. Las autoridades continúan cruzando datos meteorológicos y militares para esclarecer definitivamente qué fue lo que detonó este último dolor de cabeza para la defensa nacional.