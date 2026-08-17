Rusia condena a opositor a 11 años de prisión por criticar la guerra en Ucrania

FOTO: Rusia sentencia a opositor a 11 años de cárcel por oponerse a la guerra en Ucrania

Un tribunal en Rusia dictó el lunes una sentencia de 11 años y un mes de prisión contra un prominente político opositor, quien se había manifestado en contra de la guerra en Ucrania. Esta decisión representa un nuevo paso en la represión del Kremlin, especialmente con las elecciones parlamentarias programadas para el próximo mes.

El veredicto recayó sobre Lev Shlosberg, vicepresidente del partido Yabloko, el único partido político que se opone abiertamente a la guerra. Shlosberg, de 63 años, había sido diputado en la legislatura regional de Pskov entre 2016 y 2021 y fue juzgado en esta misma ciudad, situada a unos 600 kilómetros al noroeste de Moscú.

Los cargos que se le imputaron incluían "desacreditar" y difundir "información falsa" sobre el ejército ruso, derivando de un debate en el que instó a poner fin a la guerra y de una publicación en su canal de Telegram. En dicha publicación, compartió una imagen de un tabloide británico que mostraba a una mujer ensangrentada junto a una fotografía del presidente ruso Vladímir Putin, con el titular: "La sangre de ella... las manos de él". Shlosberg ha rechazado las acusaciones, considerándolas infundadas.

Este es el segundo juicio que enfrenta Shlosberg en los últimos dos años. En el pasado, también fue etiquetado como "agente extranjero", una designación que en Rusia conlleva un estigma significativo y un mayor control gubernamental. En diciembre de 2025, fue detenido preventivamente por nuevos cargos y ha estado en prisión desde entonces.

En su declaración final, Shlosberg expresó que, en los últimos 30 años, Rusia ha pasado de las esperanzas de libertad a una casi total destrucción de los derechos y libertades civiles. Sostuvo que la guerra en Ucrania ha afectado a todos los ciudadanos rusos y vaticinó que, al conocer el verdadero número de muertos, "todo el país se estremecerá".

Tras la sentencia, el partido Yabloko declaró que Shlosberg fue condenado a una "brutal sentencia" por su "amor a la patria y llamados a un alto el fuego". Además, anunció que apelará el fallo.

Amnistía Internacional también condenó el veredicto, señalando que se trata de una represalia por ejercer el derecho a la libertad de expresión. La directora del grupo para Europa del Este y Asia Central, Marie Struthers, instó a las autoridades rusas a liberar a Shlosberg de inmediato y a anular su condena, así como a derogar la legislación que criminaliza la expresión pacífica contra la guerra.