River Plate recupera a Aníbal Moreno para el crucial duelo ante Estudiantes de Río Cuarto

FOTO: Leonardo Ponzio continuará como DT de River, en principio, hasta agosto del 2027.

Buenos Aires, 6 de octubre (NA) -- El mediocampista de River, Aníbal Moreno, se reincorporó a las prácticas con el plantel que dirige Leonardo Ponzio y está cada vez más cerca de regresar a las canchas.

Moreno completó sin problemas, esta mañana en River Camp, los entrenamientos a la par de sus compañeros, y será evaluado por el DT y su cuerpo técnico hasta el viernes.

En el caso de que el ex Palmeiras siga con el rendimiento observado en el día de la fecha, estará en condiciones de recibir el alta y quedar a disposición del entrenador, para volver a la lista de convocados en el partido contra Estudiantes de Río Cuarto este sábado 10 de octubre, a partir de las 21:30 horas, en el estadio Monumental.

Con la recuperación del mediocampista, Ponzio tendrá la difícil tarea de definir si Fausto Vera, con una evolución en el nivel de juego mostrada en los últimos partidos, seguirá siendo el 5 titular de su esquema o si Moreno podrá quitarle el puesto que le pertenecía antes de su lesión.

Moreno disputó su último partido en la eliminación de River frente a Independiente Santa Fe, en los octavos de final de la Copa Sudamericana; mientras que sufrió una lesión de discopatía lumbar antes del enfrentamiento contra Banfield por el torneo local en el estadio Florencio Sola.

River tiene por delante cinco partidos del Torneo Clausura que definirán si su calendario se extiende al clasificarse a los play-off; hoy se mantiene noveno con 13 unidades y a 8 de Argentinos Juniors, primero en la Zona B.

Además de su posición en la tabla anual para definir si competirá en un plano internacional en 2027, se encuentra en la décima posición con 42 puntos, a 10 de Independiente Rivadavia —puntero—.